違反市場競爭 接下來在土耳其銷售的Android手機無法預載Google服務

依照路透新聞報導指出，Google目前已經在土耳其終止提供GMS (Google Mobile Service)授權認證，意味接下來在土耳其銷售的Android手機都不會預載Google服務內容。

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會做出這樣的決定，起因在於土耳其市場競爭委員會去年9月以違反當地競爭法為由，不僅向Google開罰9300里拉罰款 (約1740萬美元)，更要求Google在半年內必須做出改善與相關回應。

Google雖然在後續與合作夥伴協議調整，但由於Android作業系統預設搜尋引擎為Google Search，仍無法符合土耳其市場競爭委員會提出必須讓消費者能自行選擇不同搜尋引擎服務的要求，因此將向Google違規行為罰款，並且以其收入0.05%比例作為每天罰款金額，直到Google做出改善。

土耳其市場競爭委員會同時也提供Google可在60天內針對裁決提出反議的機會，但顯然Google決定以停止提供GMS授權認證避免遭裁罰。在稍早對外聲明中，Google證實未來在土耳其由合作夥伴消的的Android手機將不再獲得GMS授權認證，但並不影響現行已經在土耳其境內銷售的Android手機產品。

而少了GMS授權認證，雖然合作夥伴依然可在土耳其境內推行銷售搭載Android作業系統的手機產品，但有可能無法預載Gmail、YouTube在內Google服務項目，同時也可能因為沒有GMS授權認證導致無法連接使用Google Play Store服務，導致無法透過Google Play Store服務取得各類App、影片或音樂內容。

除了在土耳其面臨Android手機無法獲得GMS授權認證，Google還可能面臨在土耳其境內被指控以搜尋演算技術優勢影響廣告市場公平競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》