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vivo公布換上三星Exynos 980處理器的X30系列 攜手時尚品牌Alexander Wang

2019-12-18 09:02楊又肇

vivo先前預告的X30系列，確認推出一般款X30與強化版X30 Pro，兩者均在正面螢幕採用微型開孔的視訊鏡頭設計，並且配置直列多鏡頭主相機設計，處理器則採用三星提供整合5G連網晶片的Exynos 980。

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兩款手機基本上均採用解析度為Full HD+的6,44吋螢幕，並且在微型開孔設計放置3200萬畫素視訊鏡頭，並且均採用三星Exynos 980處理器、8GB記憶體，並且區分128GB或256GB儲存容量，電池容量則均為4350mAh，支援33W電池快充，機身也內建NFC近場感應功能。

背後主相機部分，X30搭載採用三星ISOCELL Bright GW1感光元件設計的6400萬畫素主鏡頭，搭配採三星ISOCELL Bright GD1感光元件的3200萬畫素人像鏡頭，以及廣度可達118度的800萬畫素超廣角鏡頭，搭配組合更可對應2.5公分近拍效果，另外更搭載可提昇對焦速度與精準度的雷射對焦輔助系統。

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而X30 Pro則會額外增加一組1300萬畫素、支援光學防震設計的5倍潛望式望遠鏡頭，最遠可對應60倍超級變焦效果，並且會額外搭載一組色溫感應元件，藉此讓拍攝色彩表現更符合真實。另一個差異，在於X30 Pro搭載感應面積增加61%的光學式螢幕下指紋辨識，標榜可在0.29秒內完成指紋辨識解鎖。

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兩款新機都會採用新版Funtouch OS 10作業系統，名稱並未像先前傳聞換上Jovi OS，但仍重新調整介面設計、將想觀看內容釘螢幕側邊，以及與其他手機共享app內容，另外也提供以手寫筆跡自動生成個人化字型等功能。

X30系列推出曜石、緋雲與秘銀三款配色，建議售價從人民幣3298元起跳預計從即日起開放預購，另外更與美籍華裔時裝設計師王大仁旗下時尚品牌Alexander Wang合作，預計推出設計款周邊與手機。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星處理器vivo

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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