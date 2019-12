三星新旗艦手機 將採用以RISC-V架構打造的5G網路無線射頻處理晶片

三星在稍早舉辦的RISC-V年度大會中表示,將以RISC-V架構打造旗下用於處理5G網路無線射頻的前端晶片模組,同時預期將會套用在2020年預計推出的5G旗艦手機。

除了本身投入Arm架構處理器,同時與Arm、Qualcomm維持友好合作關係,顯然三星在處理器產品上也擔心可能受限他人情況,因此在很早之前就已經投入RISC-V架構發展。

雖然暫時還不會直接取代現行以Arm架構打造處理器,但從三星將RISC-V架構應用在5G網路無線射頻晶片模組的情況來看,顯示某種程度上也擔心接下來的5G連網發展,可能為了避免重要的無線射頻處理晶片受限於Qualcomm等廠商,因此在明年推行支援5G連網功能的旗艦手機,開始採用SiFive旗下以RISC-V架構設計的前端處理晶片。

此外,三星也計畫以RISC-V架構打造人工智慧處理晶片,而在車載系統晶片也會開始導入RISC-V架構設計,藉此對應安全、人工智慧技術。

而從三星藉由RISC-V架構打造對應毫米波 (mmWave)無線射頻的處理晶片情況顯示,除了意味三星本身已經具備毫米波發展技術,同時也能擺脫必須仰賴Qualcomm的情況。

因此在明年推行的三星旗艦手機中,採用三星自行打造處理器的版本,預期就是會採用三星自有毫米波技術,並且透過以RISC-V架構打造的前期處理晶片連接毫米波規格5G網路,而搭載Qualcomm處理器版本,自然會是採用Qualcomm旗下5G連網晶片。

Interesting: Samsung is using @risc_v cores in its 5G mmWave RF, due to ship in "flagship" phones in 2020 and AI image sensors #RISCVSummit pic.twitter.com/9zAxZSdd0p