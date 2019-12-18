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三星新旗艦手機 將採用以RISC-V架構打造的5G網路無線射頻處理晶片

2019-12-18 09:03楊又肇

三星在稍早舉辦的RISC-V年度大會中表示，將以RISC-V架構打造旗下用於處理5G網路無線射頻的前端晶片模組，同時預期將會套用在2020年預計推出的5G旗艦手機

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除了本身投入Arm架構處理器，同時與Arm、Qualcomm維持友好合作關係，顯然三星在處理器產品上也擔心可能受限他人情況，因此在很早之前就已經投入RISC-V架構發展。

雖然暫時還不會直接取代現行以Arm架構打造處理器，但從三星將RISC-V架構應用在5G網路無線射頻晶片模組的情況來看，顯示某種程度上也擔心接下來的5G連網發展，可能為了避免重要的無線射頻處理晶片受限於Qualcomm等廠商，因此在明年推行支援5G連網功能的旗艦手機，開始採用SiFive旗下以RISC-V架構設計的前端處理晶片。

此外，三星也計畫以RISC-V架構打造人工智慧處理晶片，而在車載系統晶片也會開始導入RISC-V架構設計，藉此對應安全、人工智慧技術。

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而從三星藉由RISC-V架構打造對應毫米波 (mmWave)無線射頻的處理晶片情況顯示，除了意味三星本身已經具備毫米波發展技術，同時也能擺脫必須仰賴Qualcomm的情況。

因此在明年推行的三星旗艦手機中，採用三星自行打造處理器的版本，預期就是會採用三星自有毫米波技術，並且透過以RISC-V架構打造的前期處理晶片連接毫米波規格5G網路，而搭載Qualcomm處理器版本，自然會是採用Qualcomm旗下5G連網晶片。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星5G手機

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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