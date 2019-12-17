Snapdragon 865處理器效能數據解禁 整體還是贏過聯發科天璣1000

Qualcomm稍早解禁日前在夏威夷舉辦Snapdragon Tech Summit大會中揭曉的Snapdragon 865處理器實際效能細節，藉由安兔兔 v8.0.5-OB版本進行測試，以Snapdragon 865處理器測試機，對比Snapdragon 855處理器測試機的情況，量測總和數據分別達560516與437406，而人工智慧運算部分則在安兔兔AI評測數據達462098。

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實際上，此次在Snapdragon Tech Summit大會實際參與Snapdragon 865處理器測試機種效能數據量測的時間不多，因此僅能記錄部分數據，不像年初在CES 2019期間能有充裕時間可實際測試Snapdragon 855處理器測試機種，但基本上還是可以透過安兔兔 v8.0.5-OB版本稍微比對Snapdragon 865處理器測試機種的效能表現。

依照Qualcomm的說明，同樣表示在Snapdragon 865處理器測試機種量測數據實際上僅能作為參考，畢竟與實驗室直接以針腳接線量測所獲取數據，以及實際應用在市售機種時所量取數據都會有不同差異，例如機身設計、記憶體等元件配置差異，甚至作業系統底層軟體最佳化都有可能讓效能表現產生落差。

此外，此次採用的安兔兔AI評測其實主要還是基於CPU、GPU等處理元件形成異構運算，但並未納入Hexagon DSP在內處理元件協同運算效能，加上實際獲得數據終究還是難以將實際人工智慧應用表現具體量化，例如單一數據其實無法詮釋處理器在影像識別等應用的人工智慧算力表現，因此最終獲得數據仍僅能作為參考。

但從安兔兔 v8.0.5-OB版本測試結果則可看出Snapdragon 865處理器整體效能，以及CPU、GPU個別處理元件效能提昇幅度。

▲實際效能表現 分享 facebook

▲安兔兔實際量得效能數據總和，左為Snapdragon 865處理器測試機種，右為Snapdragon 855處理器測試機種 分享 facebook

▲安兔兔實際量得CPU、GPU等元件個別效能數據，左為Snapdragon 865處理器測試機種，右為Snapdragon 855處理器測試機種 分享 facebook

▲安兔兔AI評測實際量得效能數據總和 分享 facebook

若以聯發科稍早公布的天璣1000處理器效能數據為511363的情況來看，顯然與Snapdragon 865處理器仍有一些落差，但確實超越Qualcomm先前推出的Snapdragon 855+處理器效能表現。

不過，若與蘋果用在iPhone 11系列的A13 Bionic處理器相比的話，Snapdragon 865處理器在Geekbench 5測試結果中的單核運算與多核運算表現仍有不足，但在安兔兔 v8.0.5-OB版本中的量測數據結果卻在總分與CPU項目超越A13 Bionic處理器。

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而在人工智慧運算表現方面，Qualcomm Snapdragon 865處理器在CPU、GPU，以及DSP搭配之下可發揮15TOPs規模算力，相比聯發科天璣1000處理器說明藉由APU 3.0設計，可達4.5TOPs算力表現，明顯也是超前許多。

至於在5G連網表現方面，雖然Snapdragon 865處理器採搭配獨立連網晶片運作的設計令人詬病，但本身可同時對應主流6GHz以下頻段，以及未來會有更多電信業者加入的毫米波連接規格，本身也支援SA獨立組網與NSA非獨立組網雙模連接方式，甚至還額外加入支援DSS動態頻譜共享功能，讓4G網路與5G網路連接切換更為流暢。

聯發科的天璣1000處理器則在5G連網部分僅先支援主流6GHz以下頻段規格，尚未加入支援毫米波，但好處則是可以整合進處理器內，並非採獨立運作連網晶片設計，但目前最高下載速度僅達4.7Gbps，相比Snapdragon 865處理器搭配的Snapdragon X55連網晶片藉由支援毫米波規格，因此能達將近兩倍的7.5Gbps下載速度表現。

以Snapdragon 865處理器特性來看，除了在整體運算效能上的提升，本身更鎖定8K@30fps影像錄製，最高支援2億畫素鏡頭規格，同時可在每秒處理20億組畫素，並且支援無限制的720P@960fps超級漫動作影片錄製效果，在遊戲等顯示運算部分更可藉由與Google合作，能以驅動程式更新方式持續提昇GPU運算表現，作業系統細節部分更與Google深度合作與Android作業系統最佳化調整。

除了明年初將會用在小米10，OPPO也確定將會將Snapdragon 865處理器用於明年第一季準備推出的Find X2，而預期包含三星、Sony、LG、HTC、一加、中興、紅米，以及Google旗下Pixel在內手機品牌都會採用Snapdragon 865處理器打造旗艦手機產品，並且配合獨立運作使用的Snapdragon X55連網晶片對應5G網路服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》