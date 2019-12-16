OPPO確定明年第一季推出Find X2 相機功能、螢幕設計大幅提昇

在Sony宣布推出2 x 2 On-Chip Lens感光技術後，OPPO則是透露將會在明年預計推出的新款Find X2導入此項技術設計。

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目前還無法確定新款Find X2具體細節，但預期將會導入多鏡頭相機設計，並且採用Sony 2 x 2 On-Chip Lens感光技術，預期將對應更高進光量、更快對焦表現，以及更精準對焦效果，另外也能處理更細膩的HDR高動態對比影像。

相比現在主打的Reno系列，OPPO表示Find系列還是鎖定在技術上有所突破的設計，因此沒意外應該會採用Qualcomm稍早在夏威夷揭曉的Snapdragon 865處理器，並且納入5G連網功能，預期也會採用OPPO日前揭曉的「透視全螢幕」，以及3公里距離內無網通訊技術。

至於原本在Find X上採用的升降鏡頭設計，顯然將會取消。除此之外，先前OPPO對外公布的10倍光學混合變焦，以及可對應更大識別範圍的光域螢幕指紋技術也預期會應用在Find X2內，預期也會增加TOF 3D鏡頭應用功能。

至於新款Find X2預計會在明年第一季內揭曉，或許會選在明年的MWC 2020期間公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》