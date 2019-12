一加透露將在CES 2020揭曉舉辦特別活動 小米也預期發表新品

在CES 2020即將來臨之際,一加執行長劉作虎於個人Twitter透露將會在展期活動間舉辦特別活動,預期會展示OnePlus品牌新款耳機,以及全新智慧手錶產品。

而先前已經在印度市場推行的OnePlus TV智慧電視產品,或許也會在此場活動宣布進入美國市場消息。

在此之前,一加就已經強調計畫擴大進入手機以外產品場布局,因此除了推出耳機配件產品,此次也可能對外公布OnePlus品牌智慧手錶。

除了一加預計在明年CES 2020期間舉辦活動,相關消息也指稱小米同樣準備在CES 2020期間舉辦特別發表活動,其中似乎與新款手機有關,但目前並未有太多消息透露。另外,小米旗下生態鏈合作夥伴華米也預計會參與CES 2020,有可能對外揭曉新款智慧穿戴裝置。

We'll show you something special. See you in Las Vegas.😎 https://t.co/22Vb4Gr0Zk

— Pete Lau (@PeteLau) December 13, 2019