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一加透露將在CES 2020揭曉舉辦特別活動 小米也預期發表新品

2019-12-16 11:47楊又肇

在CES 2020即將來臨之際，一加執行長劉作虎於個人Twitter透露將會在展期活動間舉辦特別活動，預期會展示OnePlus品牌新款耳機，以及全新智慧手錶產品。

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而先前已經在印度市場推行的OnePlus TV智慧電視產品，或許也會在此場活動宣布進入美國市場消息。

在此之前，一加就已經強調計畫擴大進入手機以外產品場布局，因此除了推出耳機配件產品，此次也可能對外公布OnePlus品牌智慧手錶。

除了一加預計在明年CES 2020期間舉辦活動，相關消息也指稱小米同樣準備在CES 2020期間舉辦特別發表活動，其中似乎與新款手機有關，但目前並未有太多消息透露。另外，小米旗下生態鏈合作夥伴華米也預計會參與CES 2020，有可能對外揭曉新款智慧穿戴裝置。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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