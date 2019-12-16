微軟悄悄將Windows 10 Mobile實際終止更新時間延後一個月

雖然稍早確認從12月10日釋出最後一版安全更新後，未來將不再提供任何更新與安全漏洞修復服務，但微軟稍早仍悄悄調整Windows 10 Mobile實際終止更新時間，將延後至2020年的1月14日。

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目前不確定微軟基於什麼原因延後Windows 10 Mobile實際終止更新時間，但對於部分使用Windows 10 Mobile的用戶來說，至少可以增加一些移轉使用設備的時間。

以目前市佔比例來看，實際上繼續使用Windows 10 Mobile平台裝置的使用者人數並不多，就連微軟目前也都開始推行使用Android裝置，或是藉由iOS裝置發展旗下服務內容。因此，決定終止Windows 10 Mobile安全更新與技術支援，並不會構成太大影響。

Windows 10 Mobile原本計畫作為延續PC端作業系統使用體驗，並且讓開發者能藉由Universal Windows Platform形式打造應用軟體服務，透過手機、PC擴大用戶市場規模，後續卻因為當時提出的Windows 8始終無法吸引太多用戶支持，同時手機市場也面臨被Google、蘋果打壓，導致Windows 10 Mobile雖然在市場佔有率位居第三，實際上能產生影響卻相當小。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》