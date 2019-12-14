Google的新功能讓手機「越用越新」！盤算：就是不讓你買蘋果

Google Pixel 4。 歐新社 分享 facebook

摘要 1.Google宣佈推出新功能「Feature Drop」，要讓旗下Pixel手機用戶在未來能陸續收到新功能，讓手機「越用功能越多」。 2.這個策略，鎖定的假想敵就是iPhone，Google期望透過軟體的優勢，來吸引蘋果使用者跳槽，加入Google生態圈。

「我這支手機已經用了兩年，使用上開始會有頓挫感，廠商也停止更新，看起來是該換了。」

我們在購買智慧型手機時，每支新手機的流暢度都相當滑順，也具備最新的功能，還記得當時最酷的抬頭喚醒嗎？過了一年多後，周遭朋友也換了更新的款式時，更多功能也隨之推出，像是深色主題、手勢操作等等，但你的手機已經停止更新，操作上也有煩人的頓挫感，讓你的手機被打入古董展示櫃之中，你又開始盤算何時要換新手機。

針對這個問題，Google 卻認為「你的手機應該要隨著時間變得更好用」，推出了「Feature Drop」政策，未來Google 將以季為單位，向Pixel 使用者推送獨家的新功能，依照目前公佈的內容，獨家功能包含人像模式後製、來電過濾及視訊角度修正等多項功能，並提供更棒的記憶體管理性能，Google也將最新Pixel 4專屬功能開始下放到Pixel 3以前的系列機種。

上述軟體更新大多屬於AI圖像辨識演算法的相關應用，你一定會問：「為什麼不先做好再一次推出？還要每季輪番推送？」

為何推出Feature Drop？

答案是開發時間趕不上，手機處理器納入AI運作單元是這兩年才發生的事情，從Pixel 2加入Pixel Visual Core這項特殊運算晶片開始，Google是第一個使用AI演算法改善攝影品質的公司，透過演算法分析場景再調整影像曝光與成像，並借助AI晶片的特殊運算性能，讓Pixel 手機贏得當時的拍照神機美稱。

後續的手機處理器也跟著趨勢加上AI運算單位，例如華為、高通與蘋果的類神經運算單位（NPU）設計，都為手機帶來驚人的拍攝表現，使得多鏡頭或是連續相片的攝影處理不再是難題，手機搭載的鏡頭數量也成長為兩顆以上。

舉例來說，iPhone 11 pro的Deep Fusion原理是將兩組鏡頭拍攝各拍攝四張（按下拍攝鍵前，系統自動偵測），加上一張長曝光相片（拍攝當下），獲得共九張照片進行疊合，利用蘋果Bionic A13 晶片中強大的NPU 單元合成出品質最佳的清晰照片。

AI硬體成熟了，但軟體還有更多潛力有待開發，現在Google想把AI功能從攝影帶入更多的行動應用，利用深度學習演算法改善Pixel的使用體驗，然而軟體開發需要時間：從發想、設計、開發到除錯，都需要半年至一年的時間。

多虧硬體已經提供了良好的性能平台，讓手機有辦法執行出更多以AI 為基礎的應用功能，如果考慮到開發時程，一口氣做好全部功能再推出可能要等到兩年之後，對Google 而言，每季輪流推送更新是更務實的作法，不僅能隨著趨勢修正內容，也可即時除錯。

為此Google 將這項軟體更新計畫包裝成了「Feature Drop」。

令人好奇的是Feature Drop 真的能讓手機越用越好用嗎？恐怕不行，但它能提高Pixel系列的顧客忠誠度，讓使用者對每次系統更新都有所期待，彷彿拿到新手機一樣，讓他們願意繼續使用Pixel系列。

硬體壽命仍然是個大問題

雖然說軟體一定程度上的確可以改善手機的運作效能，但硬體瓶頸仍然是個大問題，通常手機使用時間一長，內部零件難免老化而影響性能，特別是受到廢熱影響而加速衰退。

手機是很精密的科技產品，廠商要在有限體積內整合系統單晶片（處理器）、天線模組、主機板、鏡頭、運算單元、感測器與多項元件，另外加上體積龐大的電池，還要把手機做得夠輕薄，外型好看才會吸引消費者買單。

礙於體積限制，工程師很難比照傳統電腦，額外做一個主動散熱機構將廢熱排放到機身外部，使得手機運作時散熱效果很差，特別是在重度使用時，像是玩手機遊戲、編輯影片或是拍照，此時機器內部好比一個小型悶燒鍋，當溫度不斷升高卻難以降溫，最後只能以傳導的方式慢慢排出（手機背面可明顯感到發燙），長時間下來手機的零件性能難免會受到影響。

電池壽命與效能也是另一個大問題，鋰電池容量會隨著充放電而衰退，大概用了兩年就能感受到明顯的差異，導致手機效能不如以往，所以要說Google能靠軟體讓手機隨著時間越來越好用，恐怕是有點過於誇大。

Feature Drop或許不會讓Pixel手機兩年後更好用，它卻可以讓你的下一支Pixel更好用，透過Google的演算法分析歷史運作紀錄，系統會不斷學習使用者習慣，達到更有效率的記憶體分配與電源管理，並提供更多客製化的專屬功能，未來即使轉換到新的手機也完全無障礙，試圖說服消費者一直購買Pixel系列手機── 不同軟硬整合的蘋果生態系綁住使用者，Google試著以人工智慧的純軟路線決勝負。

但問題來了，智慧型手機已經普遍被認為是成熟市場，後續的成長空間也不大，Pixel系列從推出以來銷售沒有太亮眼，為何Google要投入這麼龐大的資源在智慧手機當中？

因為Pixel的目標客群就是現有的iPhone使用者，產品規格與訂價上都與iPhone相當接近，約在3萬至4萬之間，價格並不便宜，卻可精準吸引iPhone使用者跳槽到Pixel系列。

為何iPhone是Pixel目標？

Google是一間網路廣告公司，它從搜尋引擎與關鍵字廣告起家，營收來自客戶投放的廣告預算，所以它要盡可能保持消費者的接觸管道，當越多人使用Google 的免費服務，它的廣告產品價值就越高。

這就是為何Android作業系統跟Chrome瀏覽器都是免費的原因，不是為了慈善事業，而是藉由免費的方式開放給所有人使用，讓Google生態系變成一個龐大的線上平台，如果有廠商想要在這個平台投放廣告銷售產品，它就得付出高額的廣告費用給Google 。

對於Google而言，成長關鍵是繼續扮演人們生活中不可或缺的角色，例如我們現在已經無法脫離Chrome瀏覽器，Android手機如果沒有支援Google服務，也無法在國際市場中銷售，華為Mate 30 Pro就是最好的例子，它甚至取消在台灣上市。

Google 生態系看似完整，但缺了一大角：iPhone的iOS 系統，蘋果掌握了全球20%最有價值、消費力最強的消費者通路，目前總共有14億iPhone正在被使用，由於iPhone的單價高，代表持有人有較高的付費意願，是很重要的廣告資源。

網路時代中，注意力就是產品，而且人們每天都會花上數個小時盯著智慧型手機的螢幕，對廣告公司更是兵家必爭之地。為了取得上述消費者的廣告通路，Google每年都向蘋果手機支付龐大的授權金，預載他們的搜尋服務在iPhone上，強制使用者使用Google的搜尋引擎。

根據Goldman Sachs估計，Google在2018年向蘋果支付了超過90億美元作為TAC費用（Traffic Acquisition Cost），藉此獲得向iOS使用者提供Google廣告服務的通路優勢，而且授權金費用每年都在調漲。

假設iOS 裝置數量持續成長，那麼Google未來就得支付更高額的授權金給蘋果以維持自身網路廣告龍頭的地位，尤其蘋果利用過季iPhone降價的策略間接調降價格，iPhone實際銷售量頗為強勁—— Google 必須採取行動。

Pixel手機就是Google用來壓制iPhone的武器。

削弱蘋果的行動裝置優勢

如果仔細觀察Pixel 的銷售策略，你會發現它專門針對iPhone的主力市場推出，例如美國及日本，卻刻意避開歐洲、印度與東南亞地區等Android 主力市場，對抗iPhone的意圖相當明顯。

因此Pixel系列手機的意義不在於硬體層面的獲利與否，而是能不能透過強大的拍照性能吸引一定比例的iPhone使用者轉換到Pixel手機上，然而Android開放生態系也導致顧客的忠誠度不如iOS ，必須在軟體層面下更多功夫。

Feature Drop 除了追求更好的使用體驗之外，提高使用者忠誠度也是重要的考量，透過提供獨家功能與定期專屬更新，他們試圖讓使用者牢牢留在Pixel系列當中，換到下一台Pixel新機將可無障礙轉換，使用者便不會想回頭購買iPhone ，讓Google未來在蘋果預載授權金議價上能有更多籌碼。

Google 從頭到尾都是一間網路廣告公司，它的硬體產品從Chromebook 、Pixel 、Nest 到未來的穿戴式裝置（收購Fitbit後），都是為了讓使用者願意使用Google 搜尋服務，牢牢抓緊人們的注意力，畢竟當消費者的生活重心逐漸從線下店面轉換到線上平台，誰能掌握使用者的注意力，就能掌握龐大的商機。

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