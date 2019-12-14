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三星揭曉Galaxy A71與Galaxy A51 換上全新居中開孔螢幕設計

2019-12-14 15:17楊又肇

三星稍早如預告宣布推出兩款Galaxy A系列手機，分別是Galaxy A71與Galaxy A51，兩款手機均搭載等同Galaxy Note 10系列的Infinity O中央開孔設計螢幕，以及採L字狀排列的四鏡頭主相機，其中Galaxy A51將會在2020年1月推出，並且進入台灣市場，而Galaxy A71則尚未確認上市時間。

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硬體規格方面，Galaxy A71採用解析度為Full HD+的6.7吋AMOLED螢幕，並且採用八核心 (Dual 2.2GHz + Hexa 1.8GHz)規格設計的處理器，應該是採用Qualcomm Snapdragon 730處理器，而Galaxy A51則採用解析度同為Full HD+，但螢幕採6.5吋AMOLED規格設計，處理器則採用八核心 (Quad 2.3GHz + Quad 1.7GHz)規格設計，判斷可能是三星自有Exynos 9611處理器。

相機部分，兩款均採用L字狀排列的四鏡頭主相機，主鏡頭部分在Galaxy A71採6400萬畫素規格，在Galaxy A51則採用4800萬畫素設計，其餘鏡頭分別採1200萬畫素的123度超廣角鏡頭，以及500萬畫素景深鏡頭與500萬畫素微距鏡頭，而視訊鏡頭均採用3200萬畫素設計。

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其他差異部分，包含Galaxy A71採用4500mAh電池電量、支援25W快充，而Galaxy A51則採用4000mAh電池容量，支援15W快充。

兩款手機均提供幻彩黑、幻彩銀、幻彩藍與幻彩粉四款配色，並且支援Samsung Pay、Bixby數位助理服務，以及包含Samsung Health與Samsung Knox加密防護機制。

Galaxy A71：

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Galaxy A51：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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