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三星表示螢幕可凹折手機Galaxy Fold 已經累積銷售超過百萬支

2019-12-14 15:12楊又肇

三星電子總裁孫英權 (Young Sohn)稍早於德國柏林舉辦的TechCrunch Disrupt活動上表示，今年9月恢復上市的螢幕可凹折手機Galaxy Fold，至今已經累積銷售超過100萬支數量。

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以開價將近2000美元，同時目前僅在全球市場以特定國家地區銷售的Galaxy Fold，或許是因為本身設計與螢幕可凹折特性，加上硬體規格也相當吸引人，使得不少科技產品愛好者選擇購入。

而依照孫英權公布數據，顯示Galaxy Fold超過100萬支的全球銷售數字，更顯示三星投入螢幕可凹折手機確實有其市場發展機會，因此預期接下來三星準備推出更親民價位設計的另一款螢幕可凹折手機，將可讓此類手機產品市場進一步擴大，同時也能成為三星未來每年例行更新產品。

不過，三星並未透露Galaxy Fold銷售超過100萬支的數字，是否額外包含日前在中國市場推出的新款奢華W系列折疊手機

至於在三星透露旗下首款螢幕可凹折手機銷售成果之後，不知道華為方面是否也會公布其螢幕可凹折手機Mate X銷售成果？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

可凹折手機Galaxy Fold三星

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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