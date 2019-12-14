蘋果收購英國新創Spectral Edge 計畫讓新iPhone相機拍攝細節再次提昇

雖然蘋果在今年推出的iPhone 11強化相機影像拍攝效果與夜拍能力，但顯然仍計畫進一步提昇iPhone機種拍攝功能。

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彭博新聞報導指稱，蘋果已經收購英國新創公司Spectral Edge，預期藉其運用紅外線拍攝照片與機器學習技術，讓手機拍攝影像能捕捉更銳利的細節，同時也能以更正確色彩呈現。

Spectral Edge採用源自2014年由位於英國諾里奇 (Norwich)的東安格莉亞大學 (University of East Anglia,UEA)學術研究部門所提出演算法，將能進一步加強手機在低光環境下的拍攝表現，分別可應用在夜間監視攝影器材，或是空拍機相機，而演算法除了能以軟體形式使用，本身也能套用在硬體設計。

目前不確定蘋果以多少花費收購Spectral Edge，但從相關文件顯示蘋果法律總監Peter Denwood已經成為Spectral Edge董事會成員，而Spectral Edge其他顧問與董事會成員都已經被解雇，顯示蘋果已經全面持有此間公司。

而在持續加強iPhone影像拍攝效果，顯然蘋果計畫讓明年預計推出的新款iPhone相機功能，可有更上一層的表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》