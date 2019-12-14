手機上的Google Assistant 開始支援口語對話翻譯功能

先前開放搭載於智慧喇叭裝置的Google Assistant使用，並且支援以口語互動方式的翻譯功能，目前也已經開始陸續進駐智慧型手機的Google Assistant。

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此項功能分別對應Android與iOS版本的Google Assistant，其中Android版本可以自行透過網路連線更新，而iOS版本則必須透過App Store下載新版Google Assistant才能獲得升級。

與在智慧喇叭使用版本相同，使用者僅需透過「Ok,Google」或「Hey,Google」喚醒Google Assistant，即可開始下達啟用翻譯功能指令，例如選擇翻譯德文或法文，Google Assistant就會切換至可選擇個人使用母語與預計翻譯語言的對話式介面，讓使用者能以直覺形式進行口語翻譯。

而跟Google翻譯提供功能一樣，使用者可以選擇讓Google Assistant將翻譯結果念出，目前加入口語式翻譯的語言包含44種，其中包含阿拉伯語、俄語、日語、孟加拉語、緬甸語、高棉語、捷克語、丹麥語、德語、英語、愛沙尼亞語、他加祿語、芬蘭語、法語、荷蘭語、希臘語、古吉拉特語、印地語、匈牙利語、印尼語、義大利語、日語、爪哇語等語言。

不過，現階段仍未加入支援中文語系，或許要再等一些時候才會正式更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》