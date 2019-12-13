Sony Xperia 1、 Xperia 5升級Android 10 這些新功能你要知道

Sony Xperia 1旗艦機將在年底前收到 Android 10 的升級服務。 圖／Sony Mobile提供 分享 facebook

Sony 日前就預告 Xperia 1 和 Xperia 5 兩款旗艦機將在年底前收到 Android 10 的升級服務，想不到服務推送得非常快，從 12/11 開始，台灣的 Xperia 1 和 Xperia 5 機種就陸續收到系統更新通知。

如果現在還未自動跳出系統更新的話，也可以點選設定中的「系統」再點選「軟體更新」，更新到 55.1.A.0.748 的版本號就會升級為 Android 10 了，雖然理論上系統升級對於檔案和資料不會有什麼影響，不過備份就是怕萬一，記得更新前先做好備份工作。

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Xperia 1 和 Xperia 5 更新了哪些功能？

更新到 Android 10 之後，Xperia 1 和 Xperia 5 都能套用深色模式，只要從「設定」裡的「顯示」找到「深色主題」並開啟就可以了。

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雖然說有深色模式，不過筆者找了一下沒有看到像 iOS 13 一樣可以分時段套用深色主題的功能，開啟深色主題後就會全天都是黑底白字樣式，因此推薦使用者可以將深色主題放在下拉式選單中，這樣更方便隨時切換深色主題和原本的淺色模式。

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另一項更新則是導入系統操作機制，使用者可以自由選擇套用新的手勢操作系統，隱藏底部的操作按鈕，或是保留原始的操作方式。

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另外，更新到 Android 10 後，Xperia 1 和 Xperia 5 的視窗分割功能更有彈性了，比起過往的雙 16:9 視窗，現在只要拉著黑色的視窗分割條就可以調整分割視窗大小。

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Xperia 1 跟上 Xperia 5 新功能

升級到 Android 10 之後，Xperia 1 也和 Xperia 5 一樣可以使用遊戲增強器功能，包含將遊戲調整為效能優先，或是邊遊戲的同時邊錄製畫面、螢幕截圖、遊戲時勿擾等功能。

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Cinema Pro 錄影應用程式則是多了水平儀功能，可以偵測 X 軸水平。

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還有哪些 Sony 手機會升級 Android 10？

除了首波升級的 Xperia 1 和 Xperia 5 之外，另外還有六款手機包含 Xperia 10、Xperia 10 Plus、Xperia XZ3、XZ2、XZ2 Premium 規劃將於 2020 年年初陸續升級。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》