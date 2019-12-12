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OPPO確認Reno 3系列將於12/26揭曉 新款真無線耳機同步亮相

2019-12-12 09:02楊又肇

OPPO稍早確認將於12月26日選在杭州揭曉Reno 3系列手機細節，同時也將同步揭曉新款真無線耳機。

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而就先前OPPO公布消息，將在Reno 3採用聯發科提供5G連網處理器，而Reno 3 Pro則預期採用Qualcomm提供5G連網處理器，預期分別為聯發科目前對外揭曉的天璣1000處理器，以及Snapdragon近期發表的Snapdragon 765G處理器。

另外，就OPPO官網公布說法，Reno 3 Pro機身厚度僅為7.7mm，而Reno 3厚度則是7.96mm，其中前者將會採用左上角開孔設計的螢幕規格，後者則維持水滴瀏海造型設計螢幕規格，兩者則均支援SA獨立組網與NSA非獨立組網的5G雙模連網功能，同時機身僅有171公克，標榜成為最輕盈的5G雙模連網手機。

不過，聯發科方面針對Qualcomm僅以Snapdragon 765系列處理器規格與天璣1000作對比，認為有失公允，但從目前OPPO對外公布消息，加上目前聯發科也僅有天璣1000被稱為整合5G連網功能的處理器，除非聯發科準備在12月26日隨著OPPO新機發表公布全新處理器產品，否則很難讓人不認為用於Reno 3的處理器並非天璣1000。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

OPPO手機

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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