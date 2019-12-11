首發Snapdragon 765G處理器的Redmi K30揭曉 依然區分4G與5G版本

在夏威夷舉辦的Snapdragon技術大會上確認將在Redmi K30系列採用Snapdragon 765G處理器消息後，紅米在稍早發表中正式揭曉此款手機具體細節，同時也確定推出新款RedmiBook 13，以及搭載新一代小愛同學的Redmi小愛音箱Play，同時也宣布推出Redmi路由器AC2100在內周邊產品。

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同步推出4G版本與5G版本

此次推出的Redmi K30系列，除了推出紅米品牌第一款支援5G網路手機，並且首發採用Snapdragon 765G處理器的Redmi K30 5G版本，針對現有4G網路使用需求還是另外推出搭載Snapdragon 730G處理器的Redmi K30。

而兩款手機同時也均率先採用Sony打造的IMX686感光元件，分別讓主相機鏡頭搭載6400萬畫素主鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭，另外也配置一組微距鏡頭，但依照4G版本與5G版本分別採用200萬畫素與500萬畫素規格，至於視訊鏡頭則均配置2000萬畫素+200萬畫素景深鏡頭的規格配置。

除了處理器規格差異，以及5G版本額外搭載雙頻GPS設計不同，K30系列均搭載解析度為Full HD+、20:9顯示比例設計的6.67吋螢幕、6GB或8GB記憶體，以及64GB、128GB或256GB儲存容量設計。

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其他則包含搭載側邊指紋辨識模組、3.5mm耳機孔，以及紅外線與完整NFC功能，相機功能則均支援自動語音識別與後期自動加上字幕功能，同樣也支援人工智慧輔助拍攝效果。

至於電池容量則均為4500mAh，但4G版本僅支援27W快充，5G版本快充則可達30W，而整機重量則均為208公克。

建議售價部分，Redmi K30 4G版本將從人民幣1599元起跳，最高為人民幣2199元，而5G版本則是介於人民幣1999元至2899元之間，與4G版本價差約在人民幣400元至700元區間。

上市時間部分，Redmi K30 4G版本將從即日起開放預購，並且預計在12月12日開放銷售，至於5G版本則要等到明年1月才會正式推出。

紅米生態鏈產品接續推出

此次發表內容中，紅米也同步更新採極窄邊框設計、顯示佔比達89%的RedmiBook 13，其中分別採用Intel第10代Core i5、Core i7處理器，並且配置8GB記憶體、512GB SSD，另外也能選配使用NVIDIA GeForce MX250獨立顯示卡，全機重量為1.23公斤，支援電池快充技術，建議售價則是人民幣4199元起跳。

另外，紅米也同步揭曉整合第三代小愛同學、具備5W聲音輸出與藍牙MESH網關功能，以及聲紋辨識功能的Redmi小愛音箱Play，建議售價為人民幣79元，並且推出搭載高增益天線、6路網路訊號放大器功能的Redmi路由器AC2100，建議售價則是人民幣169元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》