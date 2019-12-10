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買iPhone是買品牌還是效能？網一面倒：一支可以戰4年

2019-12-10 14:37聯合新聞網 綜合報導

一名網友在PTT上PO文詢問「買蘋果手機主要是買品牌還是效能？」，多數網友都一致...
一名網友在PTT上PO文詢問「買蘋果手機主要是買品牌還是效能？」，多數網友都一致認為「耐用」是關鍵。圖／取自蘋果官網
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現今人手一支智慧型手機，各家手機大廠也紛紛搶佔手機市場的龍頭寶座，但究竟是哪個手機品牌的CP最高，IOS或Android陣營都各有擁護者。日前就有一名網友在PTTPO文表示，蘋果手機的價格比其他品牌都來的高，但是因為都是用自家所研發的系統，所以使用上也相對穩定。隨後他便好奇詢問廣大網友「買蘋果手機主要是買品牌還是效能？」

原PO在文中提到，蘋果手機都採用自家所研發的系統，IOS除了系統本身相較Android穩定外，app的安全性也較高一些，他認為，畢竟價格比其他手機廠牌昂貴許多，那麼規格和效能當然也是旗艦等級。最後想問有買過蘋果手機的網友「所以買蘋果手機的，較多是買它的品牌，還是買效能？」

PO文一出後，立刻引來大批網友討論，許多買過蘋果手機的網友都表示「我是買耐用的，我的iPhone6已經進入第三年了！」、「我覺得是效能，用了4年跑滿快的」、「個人的使用經驗對安卓的印象很差，所以只買蘋果」、「買了沒病毒，也不用清記憶體的用戶體驗」、「iPhone6到現在還活跳跳，就知道有多猛」、「一支可以戰4年多」、「雖然貴，但真的很耐用」。

但也有安卓手機的死忠粉絲持不同看法「蘋果真的就只是買信仰而已」、「買虛榮感而已」、「根本是品牌問題，自從賈伯斯走了後，IOS更新常出問題，看來品牌價值也快沒了吧」、「華為的明明比蘋果好，就是花錢買面子而已」。

賈伯斯PTTiPhone蘋果Android

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