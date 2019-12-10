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小米Note 10成為小米第一款進軍日本市場銷售手機

2019-12-10 10:54楊又肇

日前預告進軍日本市場的小米，稍早宣布將以日前公布的小米Note 10 (即小米CC9 Pro海外版)作為第一款進軍日本市場的手機產品，同時也宣布包含小米手環4、小米行動電源3 18W快充版、米家IH電子鍋，以及小米20吋金屬旅行箱與小米20吋旅行箱在內生態鏈產品，將同步引進日本市場。

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依照小米公布數據，目前小米在全球市場已經成為第四大手機廠商，並且在全球超過90個國家地區銷售手機產品，更在其中42個國家地區獲得市場銷售前5名內的成果，而此次宣布進軍日本市場，意味小米將持續布局北亞市場發展。

同時，小米也說明現行分布在全球9個地區的相機研發部門，其中一個據點就位於日本東京，加上日前揭曉概念機種小米MIX Alpha時，日本更是全球前5大對此手機有高度關注地區，而從12月成立日本Twitter帳號後更獲得超過640萬次曝光量，因此進軍日本市場對目前小米而言，更是別具意義。

此次進軍日本市場，小米尚未建立日本地區官方網站與線上商城服務系統，因此初期將會先以日本亞馬遜作為銷售管道，而未來也會規劃在日本地區開啟小米之家，或是與在地業者合作授權通路，藉此擴展日本市場銷售規模。

小米Note 10成為進軍日本市場首款小米手機

而成為進軍日本市場的第一款小米手機－小米Note 10，本身實際上就是先前在中國市場推出的小米CC9 Pro，標榜搭載5鏡頭設計的主相機，並且藉由搭載三星ISOCELL Bright HMX感光元件對應高達1億800萬畫素解像能力。

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硬體規格方面，小米Note 10分別採用6.47吋、解析度為2340 × 1080設計的雙側曲面AMOLED螢幕，同樣採用水滴造型瀏海設計，並且搭配Qualcomm Snapdragon 730G處理器，記憶體則提供6GB與8GB規格，儲存容量分別提供128GB與256GB，電池容量為5260mAh，支援最高30W快充，另外保留3.5mm耳機孔與紅外線功能，手機也搭載螢幕下指紋辨識與NFC近廠感應功能。

至於主相機規格部分，分別搭載高達1億800萬畫素超高解像力表現的主鏡頭，以及對應2倍光學變焦、支援柔光拍攝效果的1200萬畫素人像鏡頭，另外則搭配支援5倍光學變焦的500萬畫素長焦鏡頭，可以透過四組鏡頭以接力方式實現10倍混合變焦與高達50倍數位變焦，並且搭配2000萬畫素、117度超廣角鏡頭與1.5公分近拍的超近微距鏡頭。

建議售價部分，小米Note 10 6GB記憶體與128GB儲存容量版本，在日本地區未稅售價為52800日圓，預計在12月16日透過日本亞馬遜銷售，而8GB記憶體與256GB儲存容量的Pro版本未稅售價則是64800日圓，預計在12月23日同樣透過日本亞馬遜銷售。

除了在日本市場引進手機產品，小米也同時宣布在日本市場引進小米手環4、小米行動電源3 18W快充版、米家IH電子鍋，以及小米20吋金屬旅行箱與小米20吋旅行箱在內生態鏈產品，但除了小米手環預計在12月23日上市，其餘生態鏈產品也會在近期透過日本亞馬遜銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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