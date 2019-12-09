T-Mobile可能調整收購Sprint金額 同時面臨各州集體訴訟

雖然美國司法部稍早已經同意T-Mobile以260億美元價格收購Sprint，讓合併後的T-Mobile足以跟AT&T、Verizon等美國電信業者抗衡。不過，相關消息則傳出T-Mobile有意調整收購Sprint的最終報價。

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相關消息表示，由於近期在全美地區一口氣擴展大規模的5G網路覆蓋範圍，加上先前強調旗下5G網路業務不會讓消費者帶來太大負擔，因此可能迫使T-Mobile調整原本計畫以265億美元收購Sprint的想法。

不過，T-Mobile方面並未對對此作進一步回應。

除了可能調整收購Sprint的價格，先前因為宣布收購Sprint消息，導致紐約、加州在內地區檢察官發行集體訴訟，認為T-Mobile收購Sprint將構成市場競爭失衡，進而影響消費者權益，而T-Mobile必須先解決此項問題才能順利收購Sprint。

而美國司法部則是基於要求Sprint必須讓出旗下Boost Mobile、Virgin Mobile，以及預付卡相關業務，並且轉由Dish Network以50億美元價格收購。

同時，T-Mobile也必須出售其持有Dish Network股權，並且提供Dish Network旗下2萬組無線網路基站與零售通路資源，讓Dish Network在未來7年內可使用T-Mobile網路連接資源，主要是希望在T-Mobile與Sprint合併後形成足以抗衡競爭勢力。，才會同意T-Mobile收購Sprint。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》