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新款入門手機Nokia 2.3 換上聯發科處理器、以臉部識別解鎖

2019-12-09 10:55楊又肇

除了在Snapdragon技術大會上宣布將以新款Snapdragon 765打造新機，同時透露將藉由全新模組化平台設計推出全新手機產品，HMD Global稍早更在埃及開羅宣布推出Nokia 2.3，其中採用聯發科打造的Helio A22處理器，並且搭載塑膠機身與直列雙鏡頭相機。

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定位在入門機種，Nokia 2.3採用6.2吋、720P解析度的水滴造型瀏海螢幕，處理器則是聯發科Helio A22，另外也搭載2GB記憶體、32GB儲存容量，以及micro USB插槽，電池容量則是4000mAh。

其他則包含採用塑膠材質機身，並未搭載指紋辨識，而是以臉部識別解鎖，而機身側面則阿載可快速呼叫Google Assistant的獨立按鍵。相機鏡頭則分別搭載500萬畫素視訊鏡頭，以及採直列雙鏡頭主相機，包含1300萬畫素鏡頭與200萬畫素景深鏡頭。

Nokia 2.3分別提供青綠、粉沙與木炭三款配色，通訊部分則支援雙卡雙待，至於作業系統也採用Android One設計，建議售價則為109歐元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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