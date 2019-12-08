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華為針對女性市場打造的nova 6系列手機 終於也跟上5G連網功能

2019-12-08 09:59楊又肇

除了向美國聯邦通訊委員會提出訴訟，華為稍早宣布更新針對女性用戶族群打造的nova系列。此次同樣強調自拍效果的nova 6系列，終於也跟上加入支援5G連網功能，另外也同步推出符合現有4G網路使用需求版本，以及入門設計款式。

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如同先前推出的nova系列都會一併推出衍生款式，此次更新的nova 6也包含採用Kirin 990處理器，搭配獨立配置的Balong 5000 5G連網晶片的nova 6 5G，以及維持既有4G連網功能，同樣搭載Kirin 990處理器的nova 6。

其中，nava 6 5G版本與4G版本均搭載6.57吋、Full HD+解析度，並且在左上角採開孔設計的螢幕規格，但5G版本將配置8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，電池容量則是4200mAh，4G版本則提供8GB記憶體與128GB儲存容量，電池容量為4100mAh。

而在螢幕開孔內，則是配置3200萬畫素+800萬畫素雙鏡頭，其中800萬畫素鏡頭更支援105度超廣角自拍效果，主鏡頭部分則是採用與旗艦手機相同的RYYB排列感光元件，分別配置4000萬畫素主相機鏡頭，以及800萬畫素、3倍望遠鏡頭，以及同為800萬畫素的120度超廣角鏡頭組合。

至於入門款nova 6 SE則是採用6.4吋開孔螢幕設計，搭配使用Kirin 810處理器、8GB記憶體與128GB儲存容量，另外還搭載側邊指紋辨識器，相機部分則採用1600萬畫素視訊鏡頭，以及採特殊陣列排列的4鏡頭主相機設計，分別為4800萬畫素主鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭較、200萬畫素微距鏡頭與同為200萬畫素的景深鏡頭，電池容量則是4100mAh。

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另外，華為此次也同步揭曉入門機種暢享10s，分別採用6.3吋水滴造型瀏海螢幕、Kirin 710F處理器等規格，同時也宣布推出華為Watch GT 2新年定制款與FreeBuds 3無線耳機蜜語紅款式，並且也推出具備NFC，以及心率、血氧與睡眠量測的華為手環4 Pro。

建議售價部分，nova 6 4G版本將以人民幣3199元銷售，而nova 6 5G版本則會以人民幣3799元與4199元銷售，並且從即日起開放預購，而入門款nova 6 SE則會以人民幣2199元銷售，預計在12月18日開放預購。

不過，從稍早台灣因為「供貨問題」取消Mate 30 Pro與華為Watch GT 2在台上市計畫，或許也可能影響此次揭曉的nova 6系列手機引進台灣市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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