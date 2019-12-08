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Moto One Hyper導入升降鏡頭設計 同樣強調相機拍攝功能

2019-12-08 10:00楊又肇

Motorola今年在Moto One系列手機產品顯然做了不少嘗試，稍早宣布推出的Moto One Hyper，更是首度導入許多中國品牌手機都已經嘗試過的升降鏡頭模組設計，讓螢幕顯示佔比可以進一步放大，並且如先前預告加入6400萬畫素鏡頭規格。

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Moto One Hyper採用6.5吋、解析度為2430 x 1080，同時顯示佔比達90%的完整螢幕，並且以升降鏡頭設計將3200萬畫素視訊鏡頭隱藏在機身內，必要使用才會透過昇降機至開啟，而背面則分別配置6400萬畫素主相機鏡頭，以及一組拍攝角度達118度的800萬畫素超廣角鏡頭，同時配置雷射對焦輔助元件。

硬體部分則採用Qualcomm Snapdragon 675、4GB記憶體與128GB儲存容量，並且可透過micro SD記憶卡額外擴充1TB儲存容量，電池則採用4000mAh容量設計，支援最高45W快充，可在30分鐘內充入75%電量，而機身則採用防潑水，並且保留3.5mm耳機孔，同時也搭載NFC與背面指紋辨識設計，但機身僅在美國地區提供深海藍單一配色選項，其他地區則會提供褐色與紫色選項。

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作業系統則採用原生的Android 10，相機功能則採用Google Camera為基礎設計，並且加入人工智慧拍攝，以及4組像素合併、透過降低畫素數量提昇整體進光量，讓拍攝結果可以變得更明亮、色彩表現更真實，而本身以6400萬畫素鏡頭也能在一般拍攝狀況呈現高度解像力。

建議售價部分，Moto One Hyper將以399美元價格在美國市場銷售，接下來也會在拉丁美洲、歐洲市場推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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