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比一比／Snapdragon 865、天璣1000等處理器帳面規格比較

2019-12-08 10:01楊又肇

針對此次Qualcomm於Snapdragon技術大會上公布的Snapdragon 865、Snapdragon 765與Snapdragon 765G，這邊進一步與先前已經對外公布的海思Kirin 990、Kirin 990 5G，以及三星日前公布的Exynos 980Exynos 990，加上聯發科近期對外展示的天璣1000作簡單比較。

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實際上，不同處理器之間要進行比較，實際上很難以公平基準作為判斷，畢竟在基礎架構、核心配置設計均有不同，同時各款處理器的強項也不盡相同，因此在進行處理器比較時，通常會採用一個相同，或是相似的基準點作為比對，甚至會以相同使用場景進行比較。

例如聯發科目前對於Qualcomm僅以Snapdragon 765系列與天璣1000作為比較，認為以定位中高階處理器與定位旗艦等級處理器比較，彷彿是被小看。

但以Qualcomm立場來看的話，自然是會以相近規格的角度做比較，亦即透過同樣將5G連網晶片整合在處理器的基準點作比較，除非此次推出的Snapdragon 865將5G連網晶片整合進處理器設計，或是聯發科也將毫米波技術放進天璣1000，讓5G連網能力達到與Qualcomm認定相同標準。

不過，即便聯發科認為天璣1000應該要對比Qualcomm此次推出的旗艦處理器Snapdragon 865，雖然聯發科強調以4組運作時脈提昇的大核有較高效能表現，但Qualcomm採單一運作時脈較高主核設計，則可在特定需求發揮更高效能，藉此在app啟用、需要更高效能處理遊戲較複雜場景渲染等運算場景發揮效果。

甚至在人工智慧運算所呈現算力部分，Snapdragon 865可發揮每秒15兆次計算效果，而天璣1000則是透過2大核、3小核與極小核配置的新一代APU設計對應每秒4.5兆次計算效果，即便是Snapdragon 765或Snapdragon 765G在人工智慧運算表現也有每秒5.5兆次計算表現。

而雖然聯發科強調天璣1000採用將5G連網晶片整合在處理器的設計，但實際上僅支援6GHz以下頻段規格，尚未加入毫米波技術設計，因此雖然支援4.7Gbps下載速度，但相比同樣把5G連網晶片整合進處理器設計的Snapdragon 765或Snapdragon 765G，在最高下載速度也僅提昇1Gbps，甚至Snapdragon X52僅只是定位普及應用的5G連網晶片。

目前各個廠商推行支援5G連網的處理器規格比較：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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