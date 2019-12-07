Android新增專心模式 避免使用者在工作期間因特定app分心

雖然從2018年就提出的數位健康 (Digital Wellbeing)功能中，其實就有設定手機使用時間選項，讓使用者能自主限制沉浸手機情況，但總是難免連帶影響其他手機使用功能，因此後來Google在今年初宣布將提供專心模式 (Focus mode)，讓使用者能針對特定app設定期間限制開啟，同時可保留手機基本功能，例如接聽電話、收簡訊等必要功能。

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而在稍早，Google終於宣布專心模式將會透過更新提供搭載Android 9 (Android P)，以及Android 10 (Android Q)的手機使用，並且會歸納在數位健康功能選項。

在專心模式裡，使用者可以設定需要專心的時間 (例如週間上午9點至下午5點)，並且勾選在此時間內禁止使用的app，如此一來系統就會自動在指定時間內禁止開啟被選定app內容，但仍可讓使用者操作必要手機功能，避免在開啟數位健康功能期間與外部失去聯繫。

另一個新增功能，則是在專心功能中額外加入休憩時間，讓使用者透過專心模式集中精神處理手邊事務之餘，仍可在片刻休息時間確認是否有人透過社交服務app進行聯繫，同時也能讓使用者在一段時間內稍作放鬆。

依照Google說明，數位健康的功能最終目的還是希望使用者能養成自律行為，避免因為資訊焦慮導致更加依賴手機，同時認為透過一昧限制並不能實際改善手機沉迷現象，畢竟有再多限制，仍會吸引使用者設法繞過限制，因此最終還是要使用者自己養成適時放下手機的習慣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》