由哥倫比亞毒梟家族關係企業Escobar推出的螢幕可凹折手機 僅要價349美元

成立於1984年，同時本身與著名哥倫比亞毒梟Pablo Escobar有家族關係的Escobar，稍早宣布推出售價僅為349美元 (約新台幣10642)起跳的螢幕可凹折手機Escobar Fold 1。

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相比目前已經在市場銷售的三星Galaxy Fold，以及華為Mate X，由Escobar打造的螢幕可凹折手機Escobar Fold 1外型顯得有些粗礦，同時螢幕可凹折幅度也相對較小，不像Galaxy Fold採高幅度內折設計，同時外折幅度也不比Mate X，但確實還是採用螢幕可凹折形式設計。

依照Escobar說明，Escobar Fold 1之所以能將價格壓低至349美元，甚至還額外加贈專屬保護皮套，以及免費送貨服務，主要因素在於減少中間通路銷售成本，因此能以相比市面同類型機種仍定價在1500美元金額更低情況銷售。

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硬體規格方面，Escobar Fold 1採用7.8吋可凹折AMOLED螢幕，解析度為Full HD+，並且強調採用特殊材質避免螢幕表面損壞，另外則包含採用Qualcomm Snapdragon 855處理器、6GB或8GB記憶體，以及128GB或512GB儲存容量，另外更支援以micro SD記憶卡擴充，電池容量則是4000mAh，透過USB-C連接埠充電。

而相機部分則搭載1600萬畫素與2000萬畫素相機組合，本身更支援4G LTE雙SIM卡插槽，以及Wi-Fi 6無線網路連接功能，作業系統則採用Android 9.0。

建議售價部分，Escobar Fold 1將以349美元或499美元價格銷售，首波預計供應10萬台。

至於在官網簡介中都直接講明與著名哥倫比亞毒梟Pablo Escobar有家族關係 (創辦人為Pablo Escobar血緣兄長)，自然在產品宣傳作法也充滿著南美洲富豪風格，只是不知道手機是否額外附加其他服務項目，或只是單純藉由Pablo Escobar家族關係名聲加持銷售效果？

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》