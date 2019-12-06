2020新iPhone設計曝光 這2種外觀、功能會改變

有消息指出，明年新iPhone的外觀和功能上都有所改變。 圖擷自 Ben Geskin twitter 分享 facebook 蘋果在今年（2019）9月推出了3款iPhone 11系列手機後照例引起話題，各界也開始將焦點放在明年蘋果新手機的推出。據Qooah網站報導，有消息指出，明年（2020）的新iPhone將會有4款不同尺寸、配置的版本，甚至還有爆料者曝光新iPhone外觀和其中一項功能的改變，這些消息都讓果粉期待不已。

今年推出的3款iPhone 11系列手機的尺寸分別為iPhone 11是6.1吋，iPhone 11 Pro是5.8吋，iPhone 11 Pro Max是6.5吋，而根據CNBC報導，有JP Morgan分析師從供應鏈得到消息，明年新iPhone將會推出4款手機，尺寸分別為5.4吋、6.1吋、6.7吋版本，以及有高低配置的型號版本。

國外有位知名的twitter爆料者賈斯金（Ben Geskin）更曝光了新iPhone（D53）的外觀，從照片可看到這次D53的「瀏海」不見了，採用的是全螢幕的設計，不過據稱還是保留了Face ID，為了就是要迎合果粉的審美觀。操作體驗上也會變得更好，做法就是將組件放置於邊框中，不過這樣很可能會導致邊框變粗。

賈斯金還指出，D53還有一個改變就是經典的靜音鍵，將原本的沿著螢幕背面撥動的設計，改為了沿機身垂直撥動。