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Sensing Hub設計在Snapdragon 865內部扮演重要人工智慧應用推手

2019-12-06 09:22楊又肇

即便強調新款Snapdragon 865可帶來更高的人工智慧算力表現，但Qualcomm仍強調人工智慧應用實際上難以藉由單一數據量化，因此在整個處理器運算平台規劃，同時也會針對不同人工智慧運算應用需求提供更合適的設計。

▲配合Snapdragon 865打造的工程測試機
▲配合Snapdragon 865打造的工程測試機
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而在此次推出的Snapdragon 865裡，Qualcomm更是進一步提昇各項感測元件運作效率，藉此讓透過聲音產生互動的數位助理服務使用體驗、內容識別進行前期運算，甚至也能透過人工智慧讓手機充電效率提昇，並且保護電池使用壽命。

整合Sensing Hub設計，讓人工智慧應用更具效率

雖然此次在介紹Snapdragon 865細節時，Qualcomm特別提及連接各類感測元件控制的Sensing Hub設計，但實際上在先前的處理器產品就已經有類似設計，只是這次進一步將Sensing Hub設計整合進處理器內，藉此全數位化電路提昇各個感測元件連接啟用時間，同時也能讓實際耗電降低。

▲此次將串接各個感測元件的Sensing Hub整合進處理器，將可以更快速度啟用...
▲此次將串接各個感測元件的Sensing Hub整合進處理器，將可以更快速度啟用相機、麥克風等感測元件，同時也能讓整體耗電降低，甚至配合不同軟體框架也能擴展不同應用功能
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這樣的作法，可讓諸如相機、麥克風、環境光源感應器等元件可以更快被處理器啟用，同時也能透過共享記憶體緩衝空間，藉此實現持續開啟麥克風功能用於數位助理服務的即時語音識別，而不用特別動手操作，僅需動口即可開始進行互動，另外也能讓相機在按下快門之前，就先行完成預拍，以及後續影像處理，一旦使用者按下快門就能以更快速度完成儲存。

在其他應用部分，還包含即時錄音轉譯成數位文字，或是透過分析聲音細節進行降噪、變音等後期處理，同時諸如透過相機鏡頭進行即時影像識別，藉此讓擴增實境頭像能自然貼和在影片人臉，並且即時處理影片中各部位濾鏡特效，基本上都會配合手機感測元件擷取數據作為輔助，讓運算處理套用結果更為準確。

另一方面，包含在新款超音波指紋辨識技術中也藉由人工智慧進行機器學習，藉此判斷相同使用者在不同情況下的指紋識別結果是否相符。而透過各個感測元件輔助之下，手機也能藉由人工智慧判斷最佳充電方式，例如在使用者遊玩遊戲時提高充電效率，而在一般充電情況下則可讓手機以更安全方式充電，並且避免增加充電循環週期，導致電池使用壽命受影響。

▲Sensing Hub的設計，將可讓處理器以更快、更低耗電形式存取各部感測元件...
▲Sensing Hub的設計，將可讓處理器以更快、更低耗電形式存取各部感測元件，並且讓更多便利應用得以落實
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就Qualcomm的說法，目前手機在日常生活中的應用已經相當廣泛，甚至透過數位助理服務互動、藉由語音操作手機功能的情況也更加普及，同時對於經常使用app可以被更快啟用，甚至希望手機可以主動知曉當下使用需求，但希望減少耗電的需求比重也越來越高，因此處理器如何用更快效率存取各項感測元件，並且維持電池續航表現就顯得更為重要。

由於這些設計可以進一步推動手機端的人工智慧應用成長，因此成為此次Snapdragon 865其中一項重點，並且能讓手機使用體驗具體提昇。

▲Qualcomm配合Snapdragon 865提出的第5代Snapdrago...
▲Qualcomm配合Snapdragon 865提出的第5代Snapdragon AIE人工智慧運算引擎，除了以CPU、GPU與DSP進行異構運算，並且配合軟體框架達成人工智慧運算效果，但還是要搭配手機各部感測元件擷取數據讓運算結果更為精準
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使用人工智慧難免需要向隱私妥協，但仍保留一定彈性

至於針對使用隱私部分，Qualcomm也說明將提供可手動關閉這些功能選項，但主要還是取決OEM廠商如何運用這些設計。但從人工智慧運算角度來看，確實要讓此類應用更為精準，使用者還是必須對此做出隱私考量上的妥協，例如要讓手機能在正確時間提供合適內容的話，使用者必須事先讓手機知曉有哪些數據可用，畢竟手機不可能在沒有任何參考數據情況下就能知道使用者實際需求。

而如果OEM廠商仍有使用傳統感測元件需求的話，基本上還是保留計有電路設計，因此並不影響OEM廠商在產品設計上的彈性。

▲Qualcomm強調日後將與Google合作，配合2020年即將推出的Andr...
▲Qualcomm強調日後將與Google合作，配合2020年即將推出的Android R (Android 11)功能，讓手機可以藉由加密在內方式，作為足以證明個人身分的「數位文件」，背後設計實際上也涵蓋諸多人工智慧技術應用
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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