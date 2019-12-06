Snapdragon 865有機會推出加強版 Snapdragon 765系列鎖定主流市場

對於此次推出的三款處理器，包含旗艦規格的Snapdragon 865，以及區分不同使用取向的Snapdragon 765與Snapdragon 765G，Qualcomm產品管理資深總監Deepu John在接受訪談時，針對一些細節作了分享，例如未來確實有機會推出諸如Snapdragon 865+的產品，而此次推出的Snapdragon 765與Snapdragon 765G也導入類似主核般的設計，藉此讓運算效能提昇。

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Snapdragon 865也有機會推出加強版本

Qualcomm去年首次在Snapdragon 730處理器發表時，同步推出採變種規格設計的Snapdragon 730G，當時的說法強調後者是為了整合Elite Gaming設計，藉此讓中高階手機也能獲得更好遊戲體驗。

而後續也以Snapdragon 855為基礎，提出強化版設計的Snapdragon 855+，並且率先應用在華碩ROG Phone II，同時後續也接連用在黑鯊手機、紅魔手機在內遊戲手機產品，似乎變成也是鎖定遊戲手機市場所提出產品策略。

但Deepu John對此說明，確實在Snapdragon 700系列是以遊戲取向作為區隔，不過套用在Snapdragon 800系列的話，則會更傾向呈現性能更高表現，意味Qualcomm並不希望市場將旗艦處理器特別歸類在單一應用領域。

在相關提問中，Deepu John也透露仍有可能比照Snapdragon 855+的模式，或許會在明年的某個時間點推出加強版本，但具體細節、命名方式，甚至Qualcomm接下來是否針對會推出此項產品，其實都還是要看市場實際需求。

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主核設計下放、維持採用Cortex-A76是基於成本考量

對於此次推出的Snapdragon 765與Snapdragon 765G兩款處理器，Deepu John確認採用比照目前在Snapdragon 800系列採用的主核設計，因此在原本2組大核配置中，將其中1組大核運作時脈提高，使得核心配置變成「1+1+6」，而非先前在Snapdragon 730系列採用的「2+6」配置。

至於Snapdragon 765與Snapdragon 765G的差異，則是在於各自採用的主核運作時脈不同，前者採2.3GHz，後者則是2.4GHz，但均為Arm Cortex-A76架構，另一組大核則同樣採Cortex-A76，運作時脈則維持2.2Ghz，另外6組小核則均採用運作時脈為1.8GHz的Cortex-A55設計。

其他差異，則包含Snapdragon 765G在Kryo 475 CPU主和運作時脈不同，配合Adreno 620 GPU與Hexagon 696協作處理器加持，使得人工智慧運算表現不同，以及在Elite Gaming使用體驗完整支援度的差別。

而對於此次更新的兩款處理器仍維持採用Arm Cortex-A77設計，Deepu John的說法則表示還是考量整體成本效益問題，並非一昧使用較新架構設計才合乎理想，例如此次推出產品便可使用成熟度相對較高的架構設計，藉此產生更高效能表現，同時也能採用整合5G連網晶片滿足全新市場需求。

Snapdragon 600系列可能成為作為過渡時期需求支撐產品

不過，近年持續推廣Snapdragon 700系列產品之餘，Qualcomm似乎有意讓原本Snapdragon 600系列產品的定位再朝向更普及化市場，在未來5G網路市場逐漸成形之下，或許會進一步以Snapdragon 700系列產品作為分水嶺。

依照Qualcomm先前表示日後也會讓Snapdragon 600系列加入支援5G連網功能的說法，或許意味接下來在過渡時期中仍維持使用4G LTE的需求，將會以Snapdragon 600系列產品支撐，而5G連網需求則會以Snapdragon 700系列，以及Snapdragon 800系列產品提供。直到市場完全進展到以5G網路為主的發展時，或許Snapdragon 600系列就會跟上搭載5G連網晶片腳步。

但未來是否會朝此方向發展，其實還是要看接下來的5G網路市場成長情況，一旦5G連網手機產品快速普及，使得實際售價更快變得親民化，或許Snapdragon 600系列產品很快就會跟進跨入5G網路市場。

Qualcomm產品管理資深總監Deepu John 分享 facebook

透過驅動程式讓GPU效能升級的想法？

針對此次在Snapdragon 865採用的Elite Gaming遊戲體驗設計中，Qualcomm表示將與Google合作，讓處理器搭載的Adreno GPU可以透過驅動程式更新方式持續提昇效能，Deepu John透露此項設計也會套用在Snapdragon 765G，藉此讓使用者能持續獲得更好遊戲體驗。

另外，在透過後續驅動程式更新，藉此讓GPU能有更好運算效能表現的作法，Deepu John也說明過程中還是會配合Google進行審核確認，避免驅動程式問題造成處理器GPU異常，甚至造成裝置無法使用等問題。

而是否藉由驅動程式讓GPU效能提昇的設計，目前僅Snapdragon 865、Snapdragon 765G支援，但Deepu John透露此項功能基本上還是取決OEM廠商產品設計，因此不見得每一款使用Snapdragon 865或Snapdragon 765G的裝置都能支援，例如同一款手機使用不同規格處理器時，則有可能考量使用體驗上的平衡，選擇將此項功能關閉。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》