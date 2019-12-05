三星搶攻「冰雪」炫風 推冰雪奇緣2主題配件

三星電子搶搭時下最流行的話題電影《冰雪奇緣2》風潮，為Galaxy 系列打造跨界主題專屬配件，今天宣布推出人氣角色雪寶和電影經典場景躍上Galaxy Note10+智慧背蓋和Galaxy Buds保護殼。

台灣三星表示，Galaxy Note10+冰雪奇緣2智慧背蓋共有「雪寶」與「旅程」兩種款式，描繪電影不同情節，建議售價台幣1,490元。「雪寶」主題Galaxy Buds保護殼，以可愛雪寶造型融化星粉，建議售價台幣890元。12月上旬起陸續於三星體驗館、三星智慧館與三星商城限定販售。

Galaxy Note10+冰雪奇緣2智慧背蓋以冰晶感的銀灰色為主色調，搭配雪花紛飛及神秘魔法森林剪影，共有以人氣主角「雪寶」與電影場景「旅程」兩款設計主題。

台灣三星指出，冰雪奇緣2智慧背蓋兩款主題不論是臥於雪地上俏皮又悠哉閱讀書籍的雪寶，或是以主人翁艾莎一行人無所畏懼邁上旅程的剪影，兩款風格各異的智慧背蓋，供星粉各選所愛，輕薄及突出的邊框設計，可同時降低螢幕及鏡頭的損傷機率。

雪寶主題的Galaxy Buds保護殼則以Q萌笑容、招牌胡蘿蔔挺鼻與大門牙的雪寶吸引眾人目光。

台灣三星表示，Galaxy Note10+冰雪奇緣2智慧背蓋內層設有NFC感應晶片，當智慧背蓋透過手機連網時，Galaxy Friends應用程式將隨即開啟，並自動下載冰雪奇緣2智慧背蓋專屬的佈景主題。具有獨特的動態鎖定螢幕，每次解鎖時都有可愛的角色動畫讓螢幕栩栩如生，另從Always On Display、訊息頁面到多款客製化桌布，全套冰雪主題給星粉煥然一新的體驗。