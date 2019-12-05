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華為兩項新品取消在台灣上市 或因敏感議題

2019-12-05 19:48德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）據法新社報道，中國科技巨頭華為取消了在台灣上市Mate30 Pro智慧手機和Watch GT2智慧手表的計劃，原因是華為手機軟體更新後，台灣被標注為"中國台灣"，遭到台北方面有關機構的警告。

周三，華為台灣官方臉書粉絲專頁上发布了一則帖文，宣布"由於供貨問題取消上述兩項產品上市計劃"。該聲明表示，感謝所有參與兩項產品預購活動的愛用者，華為方面將進行退款及回饋行動，並附上了預購退訂辦法的詳細說明。

自從11月初系統更新後，台灣用戶使用的華為P30、P30 Pro和Nova 5T手機在"來電記錄"、"時區設定""軟體保固地區"等資訊欄，原本顯示的"台灣"字樣，都被改為"中國台灣"。因此台灣NCC（國家通訊傳播委員會）對華為下通牒，如果不改回相關標示資訊，則撤銷商品認證證明。

周四，該機構表示，對上述三款華為手機的暫時禁售令仍然有效，因為華為方面仍然沒有更改相關的標示措詞。

對於台灣的地位如何界定，一直都是一項敏感議題。北京方面將台灣視為中國領土的一部分，並且宣稱如果必要的情況下不會放棄武力統一台灣。盡管海峽兩岸政權已經分立數十年之久。

最近幾年來，不少國際企業迫於市場壓力，不得不屈服於北京，因為與利潤豐厚的大陸市場相比，台灣的市場規模顯得相形見絀。越來越多的國際品牌，包括奢侈品、航空公司和酒店等，都被迫向北京屈服道歉，或者是在相關網頁上將對台灣的標示改為"中國台灣"（Taiwan, China）或者"中華台北"（Chinese Taipei）。

自從蔡英文2016年當選台灣總統以來，中國大陸不斷地在外交和經濟上對台北方面施壓，因為蔡英文政府始終拒絕認可"九二共識"。

明年1月，台灣將舉行新一屆總統大選，蔡英文競選連任，將致力於擊敗尋求緩和與大陸關係的政治競爭對手。

華為是全球排名第二的智慧手機制造商，此前曾經因為在中文語言設置中未將台北、香港和澳門等地標識為中國的一部分而在大陸遭受批評。

與此同時，華為還在繼續與美國之間的司法斗爭。周四，該公司宣布正式起訴美國聯邦通信委員會（FCC），認為有關禁止美國鄉村電信運營商使用政府資金補貼購買華為設備的決定違反美國法律。相關聯邦基金總額達85億美元。

雨涵/葉宣（法新社）

本文章由德國之聲授權提供】

華為Mate 30 Pro

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