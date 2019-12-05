她怨新機Face ID不如指紋好解鎖 網哭：我手汗沒用啊！

隨著科技進步，智慧型手機的解鎖功能也進化成不同方式，除了過往的指紋解鎖，許多手機也開始使用虹膜和臉部解鎖。路透 分享 facebook

隨著科技進步，智慧型手機的解鎖功能也進化成不同方式，除了過往的指紋解鎖，許多手機也開始使用虹膜和臉部解鎖。一位網友上網發文，表示最近將用了4年的手機換掉，新手機使用Face ID解鎖，但每次只要戴口罩或是剛睡醒時都沒辦法打開螢幕鎖多，她感嘆Face ID並不如指紋解鎖來得方便，對此有網友們表示，如果有流手汗的毛病的話，指紋解鎖等同無效。

原PO於2日在「批踢踢女孩板」上發文，表示自己將舊手機換掉後，就常使用新手機的Face ID解鎖功能，但如果出門戴著口罩或是剛睡醒眼睛還沒完全睜開的時候，手機就無法順利解鎖，原PO無奈表示「換手機後手動輸入密碼機會反而增加很多，不像之前用指紋辨識手按著就可以了，不方便拿手機只是要瞄一眼的時候也很方便。」

對於原PO的無奈，許多網友紛紛表示認同，「常戴口罩的話，Face ID很不實用。」、「躺在床上臉剩一半也不能辨識，煩屎，我就是討厭Face ID。」、「看我同事工作戴口罩卻無法打開，就不敢換手機。」、「+1超討厭Face ID常常辨識不出來，尤其早上想關非內建的鬧鐘還要打密碼......」

但也有人表示Face ID沒有這麼難用，「其實不用等感應不到才能解鎖，按Face ID的字樣就可以輸入密碼了。」、「Face ID我都設兩種沒這問題。」、「Face ID可以學習的，我現在戴安全帽、戴口罩、敷臉都可以順利解鎖。」

而有不少「手汗族」的網友們也表示「對有手汗的人來說，指紋辨識有等於沒有…」、「每次都要擦手指才能用的手汗族qq」、「我太會流手汗，這幾個月沒幾次成功。」、「手汗人覺得Face ID比較好。」、「汗皰疹：我才不想指紋解鎖。」