高通從2016年底開就始規劃 深入解析Snapdragon 865各項細節

針對此次Snapdragon技術大會首日公布的旗艦處理器Snapdragon 865，Qualcomm表示所有技術最早從2016年第四季就開始準備，並且在2017年第四季完成所有特性定義，接著在2018年第四季完成設計，經歷一年測試等驗證、總計透過1萬名工程人員才完成打造這款處理器。

▲Qualcomm強調Snapdragon 865是從2016年底開始構思，並且在2017年底完成所有規劃，進而在2018年底完成設計 分享 facebook

依照Qualcomm說明，Snapdragon 865從一開始便設定在8K解析度內容使用為目標，同時也鎖定結合5G網路連接等應用，讓使用者能獲得更高運算效能、高速網路傳輸與沉浸體驗之餘，同時也確保裝置電力續航表現。

相較Snapdragon 765系列採用三星7nm製程，Snapdragon 865採用台積電7nm製程生產，其中分別採用Kryo 585 CPU設計、Adreno 650 GPU、Spectra 480 ISP與Hexagon 698協作處理器。

▲Snapdragon 865此次主要特性 分享 facebook

而連網功能部分，則是如先前說明採用Qualcomm第二款Snapdragon X55 5G連網晶片，並且採用獨立配置設計，藉此發揮更完整的5G連網效能，至於Wi-Fi連網功能則是採用對應Wi-Fi 6標準的FastConnect 6800。

Qualcomm更強調無論是否將5G連網晶片整合在處理器內，目前均不影響現行產品最終尺寸設計，但如果OEM廠商希望進一步善用，或是縮減裝置內部空間的話，實際上Qualcomm確實也準備將5G連網晶片整合進旗艦等級處理器，預期會在2020年對外揭曉。

維持單一大核、快取記憶體增加設計

其中，Kryo 585 CPU同樣採用與Arm合作半客製化設計，採用與Snapdragon 855相同的單一大核設計，運作時脈設定為2.84GHz、搭載512KB L2快取記憶體，整體架構仍維持採用4組基於Cortex-A77的大核 (運作時脈為2.4GHz、搭載256KB L2快取記憶體)，搭配4組Cortex-A55小核設計 (運作時脈為1.8GHz、搭載128KB L2快取記憶體)，並且將L3快取記憶體加大兩倍容量，透過共用4MBL3快取記憶體提昇資料存取效率。

相比Snapdragon 855採用設計，Kryo 585 CPU分別在運算效能提昇25%，節電效率同樣提昇25%比例，而Adreno 650 GPU則是在圖像渲染處理效率提昇25%，並且讓電力損耗減少高達35%，藉此讓Snapdragon 865整體耗電量更低。

▲Kryo 585 CPU分別在運算效能提昇25%，節電效率同樣提昇25%比例 分享 facebook

▲Adreno 650 GPU在圖像渲染處理效率提昇25%，並且讓電力損耗減少高達35% 分享 facebook

打造更好的相機使用體驗、加入支援8K錄影

在影像處理運算表現方面，藉由Spectra 480 ISP對應每秒20億畫素處理效率、每運算週期可處理畫素數量更提昇4倍，同時藉由全新影片分析引擎強化處理效率，另外最高更可對應2億畫素感光元件、支援5鏡頭配置，透過噪訊處理能力提昇，更可讓低光環境拍攝表現更好，並且在影片拍攝過程節省16%電力損耗。

另外在相機功能方面，更加入支援全程能以960fps、720P畫質記錄的超級慢動作影片拍攝，同時也對應最高8K影片拍攝，以及4K@120fps影片拍攝，另外也宣布在影片拍攝功能與Dolby合作Dolby Vision技術，讓影片影像色彩表現更為豐富。在透過鏡頭切換達成變焦效果過程，藉由與虹軟科技 (ArcSoft)合作，更讓整體變焦更為流暢，同時也能確保不同鏡頭切換時，可以維持相同白平衡等設定。

▲全新設計的Spectra 460 CV-ISP (電腦視覺影像處理器) 分享 facebook

▲此次相機主要對應功能，同時Qualcomm強調目前手機拍照功能已經比擬市面相機 分享 facebook

▲Snapdragon 865在相機功能分別強調節電、細節處理，以及雜訊控制 分享 facebook

▲Snapdragon 865支援8K等級攝影 分享 facebook

▲與Dolby合作Dolby Vision影音錄製技術，藉此擴展Dolby Vision應用範圍 分享 facebook

▲支援全程以960fps超級慢動作形式記錄影片，但畫質則會降低至720P 分享 facebook

▲Snapdragon相機功能主要特性 分享 facebook

讓人工智慧運算更加節電、效率更高

而在Hexagon 698協作處理器中，則是加入全新張量加速器、每兆次運算效能更提昇4倍以上，而電力損耗則是降低35%左右。配合第5代Snapdragon AIE人工智慧運算引擎，以及使用LPDDR5記憶體與3MB系統記憶體快取之下，Snapdragon 865總計可發揮每秒15兆次 (15 TOPS)人工智慧算力表現，相比Snapdragon 855可發揮每秒7兆次人工智慧算力，成長達2倍以上，更是Snapdragon 845的5倍左右。

針對目前越來越多藉由手機使用的人工智慧功能，包含數位助理服務、語音識別，或是相機拍攝功能等應用，Qualcomm更在此次推出的Snapdragon 865加入耗電更低、反應更快，同時具備可擴展特性的Sensing Hub設計，藉此讓各類經常被使用的人工智慧應用服務、功能可以更快被啟用，同時不影響裝置整體電力使用體驗。

對於人工智慧運算部分，Qualcomm依然強調藉由各個運算元件進行異構運算，搭配PyTorch、ONNX、TesorFlow等常見人工智慧運算框架，以及Qualcomm提供Neural Processing SDK，即可讓各類人工智慧運算藉由Snapdragon 865進行加速。

▲新款Hexagon協作處理器增加全新張量加速器，每秒兆次運算效能更提昇4倍以上，而電力損耗則降低35% 分享 facebook

▲第5代Snapdragon AIE人工智慧運算引擎可帶來每秒15兆次運算效率，藉此發揮去年推出的Snapdragon 855兩倍效能，同時也將L3快取增加至3MB，並且配合LPDDR5記憶體加快資料緩衝效率 分享 facebook

▲對應市面常見學習框架，並且與Google深度合作TensorFlow學習框架 分享 facebook

▲透過Sensing Hub設計，可讓平常用於人工智慧運算的功能更快被啟用，同時也能以更低耗電形式運作，甚至可以對應功能擴展 分享 facebook

▲此次Snapdragon 865在人工智慧運算特性 分享 facebook

整合SPU提高系統安全，與Google深度合作

另外，在系統安全部分，此次在Snapdragon 865也首次整合原本獨立使用的SPU (Secure Processing Unit)，透過硬體端確保手機資料使用安全，同時也能確保使用者實體SIM卡或eSIM使用安全，另外也能確保手機諸如電子錢包、數位票卡，甚至可讓手機當做數位身分證使用。

而在軟體部分，除了與市面常見App與服務合作之餘，Qualcomm也持續與Google在Android作業系統深度合作，除了將明年預計推出的新版Android R整合數位身分證功能整合在硬體層內，並且擴展HEIF影像內容支援儲存格式，包含在Android NN、TensorFlow Lite等軟體框架整合，藉此讓Android相關應用功能可提昇3-5倍執行效率，另外在諸如Google Assistant等服務使用過程也能讓啟用延遲降低30%，並且讓節電效率提昇3倍。

至於目前與電信業者合作服務相容客製化部分，未來也會透過開放SDK工具資源，讓任何電信業者都能透過此項工具使Qualcomm處理器能穩定相容旗下服務。

▲此次將SPU整合進Snapdragon 865，讓手機資料、SIM卡資訊可以更安全第存放，甚至可以讓手機變成個人身分證明 分享 facebook

▲與Google深度合作Android作業系統，因此能使Snapdragon 865在軟體、硬體與運算框架配合之下，發揮更高的人工智慧運算效果，並且藉由Hexagon協作處理器提昇3-5倍人工智慧運算效率 分享 facebook

持續加強遊戲體驗

至於在遊戲應用部分，此次在Snapdragon 865採用的Elite Gaming設計，除了重新調整識別圖像，更加入遊戲畫面柔順化、支援最高144Hz畫面更新率，以及可進一步提昇遊戲畫面色彩表現的Game Color Plus，同時藉由Adreno GPU硬體資源讓HDR處理效率增加2倍。

除此之外，Qualcomm此次更與Google在Android作業系統底層進行深度合作，讓Adreno GPU可藉由Qualcomm後續更新驅動程式持續獲得更新，並且透過軟體方式加入新功能。

而在影像細節表現方面，此次Snapdragon 865也針對遊戲體驗加入桌機等級的物件景深、即時動態光影、更自然的動態模糊效果，以及更自然的光影折射表現，藉此讓行動裝置上的遊戲體驗可以比擬桌機顯示卡所提供視覺體驗。

▲Snapdragon 865此次在新版Elite Gaming的設計 分享 facebook

▲與Google深度合作，Snapdragon 865成為第一款支援以軟體驅動程式更新GPU效能的處理器 分享 facebook

▲藉由Adreno GPU讓HDR畫面內容處理效率達2倍以上 分享 facebook

▲將行動裝置螢幕畫面更新率上推到144Hz，意味接下來更多以Snapdragon 865處理器的遊戲手機都會支援更高畫面更新率 分享 facebook

相關應用產品將於2020年第一季陸續推出

此次Snapdragon技術大會中，已經確認將由小米預計明年推出的小米10率先採用Snapdragon 865處理器，而包含OPPO、Motorola在內廠商也確定會以此款處理器打造旗艦等級手機，而包含三星、LG、Sony、HTC，甚至Google預期都會採用此款處理器的手機產品，並且將會在明年內陸續推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》