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高通首款整合5G連網晶片處理器 Snapdragon 765、765G主攻中高階機種

2019-12-05 09:24楊又肇

相比這次將不少重點放在Snapdragon 865處理器，Qualcomm在Snapdragon技術大會第二天並未特別在Snapdragon 765，以及針對遊戲體驗強化的Snapdragon 765G兩款處理器多做著墨，僅說明這兩款處理器整合第三款5G連網晶片Snapdragon X52，並且以三星7nm製程打造。

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與先前推出的Snapdragon 730，以及Snapdragon 730G的產品區隔相同，原則上Snapdragon 765定位在中高階裝置使用，並且額外強調人工智慧運算表現，而Snapdragon 765G則是針對遊戲體驗進行強化，將Adreno GPU效能特別作提昇，但本質上還是以Snapdragon 765為基礎。

兩款處理器除了都是以三星7nm製程打造，更成為Qualcomm旗下首款整合5G連網晶片設計的處理器產品，但所整合的5G連網晶片並非Qualcomm目前採頂規設計的Snapdragon X55，而是第三款5G連網晶片Snapdragon X52，最高僅有3.7Gbps下載速度，並且對應1.6Gbps上傳速度。

不過，跟Snapdragon X55與Snapdragon X50相比的話，Snapdragon X52同樣支援6GHz以下頻段、毫米波技術，另外也支援FDD、TDD連網模式，以及載波聚合技術，同時也支援SA獨立組網與NSA非獨立組網連接，並且支援動態頻譜共享 (DSS)技術，同樣可讓使用者在現有4G網路與5G網路之間維持穩定串接，在沒有5G網路訊號時也能藉由4G LTE網路連接運作。

硬體架構部分，Snapdragon 765分別採用運作時脈最高可達2.3GHz的Kryo 475 CPU，以及渲染效能提昇20%的Adreno 620 GPU，同樣導入Qualcomm第5代Snapdragon AIE人工智慧運算引擎，並且加強Elite Gaming使用體驗，另外也透過人工智慧技術 (應該是以機器學習方式)延長最高可達200天電池使用週期，並且支援Qualcomm旗下快速充電技術。

而Snapdragon 765G基本上則是以Snapdragon 765為基礎，分別將Kryo 475 CPU運作時脈提升為2.4GHz，並且在Andreno GPU效能額外提昇10%，同時也讓人工智慧運算表現提昇，藉此對應每秒5.5兆次的人工智慧算力表現，另外則是提供更完整的Elite Gaming使用體驗，例如更真實的10位元HDR畫面表現。

Snapdragon 765與Snapdragon 765G預計會在2020年第一季應用在多款手機產品，而紅米稍早已經確定將率先在12月10日揭曉的Redmi K30系列採用此款處理器，同時OPPO也計畫將此款處理器應用在預計12月中旬揭曉的Reno 3系列，另外三星即將在12月12日推出的新款Galaxy A系列手機也會採用此款處理器，但預期實際上市時間應該還是會安排在明年初。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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