三星預告 將於12/12揭曉全新Galaxy A系列手機

除了紅米、OPPO、vivo在內中國品牌，以及HMD Global都計畫在12月揭曉新機，三星似乎也準備公布新款Galaxy A系列手機。

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越南三星稍早釋出預告影片，確認將在12月12日舉辦全新Galaxy A系列機種發表會。從三星近年均選在年底揭曉全新Galaxy A系列機種情況來看，有可能會公布包含Galaxy A51、Galaxy A71在內機種。

從預告影片內容顯示，新款Galaxy A系列機種也會採用與Galaxy Note 10系列相同的「觀音痣」設計，亦即採螢幕正中間居上的開孔鏡頭設計，但不確定是否會在新推出機種開始增加支援5G連網功能的比例。

在近期消息中，三星預期會對外公布Galaxy A51與Galaxy A71兩款新機。

前者配置6.2吋螢幕、Exynos 9611處理器、4GB起跳記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，電池容量則是4000mAh，聯網功能對應三相載波聚合、最高600Mbps下載速度的4G連網功能。

而後者則預計採用6.7吋螢幕、Qualcomm Snapdragon 675處理器、最高8GB記憶體與4500mAh電池電量，支援25W快充。

除了三星，目前包含HMD Global也準備在12月5日揭曉新機，而紅米方面稍早也確認在12月10日公布全新紅米品牌手機，其中更確定採用Qualcomm即將揭曉新款支援5G雙模通訊處理器，OPPO與vivo也準備在12月中旬至下旬間揭曉新機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》