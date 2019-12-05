未將天璣1000列首要對手 高通認為聯發科競爭有助5G發展

除了解釋Snapdragon 865未整合5G聯網晶片，以及模組化平台與過往參考設計的差異，Qualcomm總裁Cristiano Amon更針對近期Intel宣布與聯發科合作5G連網晶片，以及聯發科強調本身率先推出支援5G雙模處理器產品的說法做出回應。

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依照Cristiano Amon說法，認為Intel選擇將行動通訊晶片團隊轉售給蘋果，並且選擇與聯發科合作對應筆電產品的5G連網晶片，意味Qualcomm選擇切入PC市場布局的發展策略正確，因此也樂見聯發科加入此塊市場競爭，並且預期有助於常時聯網筆電使用市場正向成長。

而Qualcomm更具備提供諸如Snapdragon 8cx等整合連網晶片設計的處理器產品，並且與微軟深度合作Snapdragon on Windows設計，因此在整體上有更大技術優勢。

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認為聯發科加入競爭有助於5G網路應用市場規模擴大

至於針對聯發科表示近期推出的天璣1000處理器，是第一款支援5G雙模連接，同時將5G連網晶片整合進處理器的產品，Cristiano Amon則認為若以產品定位來看，更傾向以此次揭曉的Snapdragon 765系列作為天璣1000的對比產品。

就Cristiano Amon表示，Snapdragon 865處理器是針對全球市場需求打造產品，而聯發科此次推出產品則是鎖定中國市場使用需求打造，同時在技術規格上也非針對旗艦產品設計，因此雖然能以較高的性價比提供，但整體效能表現與5G網路連接使用體驗卻不比Qualcomm旗下產品。

不過，若是以中國在內市場布局角度來看，確實不少OEM廠商也選擇與聯發科合作，Cristiano Amon認為這樣的發展也有助於5G連網市場規模成長，但言下之意似乎也認為聯發科在Qualcomm面前無法搶下更大市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》