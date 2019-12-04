親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

PTT殺死一個外交官 他翻出蔡英文言論自由日談話好諷刺

無聲的入侵：澳洲陷入中共紅色滲透之苦戰

陸不退讓中國台灣？華為新機來台急煞 花粉崩潰「殼都買好了」

2019-12-04 20:24聯合新聞網 綜合報導

華為新旗艦Mate30 Pro取消來台。 新華社
華為新旗艦Mate30 Pro取消來台。 新華社
分享

華為先前趁著軟體更新，偷偷將通訊錄、台灣時區標示為中國台灣，遭NCC下令五大電信禁賣，華為在品牌店獨家開放用戶預購新旗艦Mate30 Pro，原訂11月23日正式在台上市又後延，今（4）日華為台灣官方粉絲團最新宣布取消來台，死忠「花粉」難過表示「可惜了好產品」，還有人貼出照片無奈說連手機殼都先買好了。

Mate30 Pro是華為第一款未提供Play商店、地圖等Android手機常見Google應用服務的手機，改內建華為設計的HMS服務，讓使用者改透過華為應用程式商店來下載App，建議售價29,900元。華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海曾說「我們不會說服消費者購買Mate30 Pro，想用就用」，正在全力解決標示「中國台灣」的問題。

如今官方宣布取消在台上市理由則是「由於供貨問題」，讓「花粉們」難以接受，紛紛湧入粉專留言，「這理由...真的不ok」、「可惜了政治問題弄掉了一個好產品」、「上個月參加了一場不會上市的上市發表會」，還有人一肚子火認為華為開放預購又中途失約「照台灣的國家規範很難？」，小米用戶也跑來嗆「同是大陸的手機，人家照規定走，你們要賺我們的錢，還要吃我們台灣人的豆腐！」。

部分「花粉」無奈遇上此窘境，正在煩惱預購時拿到的遠百1200元禮券已經花掉，有人才剛買Mate30 Pro的保護殼結果拿不到手機了，也有人擔心「按照這樣來看，華為m6也拜拜了」、「P30成為來台末代華為旗艦機」。

訊崴技術也將於12月9日至明年2月29日期間進行全額退款及郵政禮金3000元、mini 藍牙音箱回饋相關方案，令「花粉」感嘆「退費還有郵政禮金可以使用真是誠意」、「華為服務真的很優質，其實很多手機商沒辦法這樣做」。

時區NCC華為Mate 30 Pro

延伸閱讀

華為Mate30 Pro、WATCH GT ...

狂！DxOMark攝影評測 華為Mate 3...

未提供Google應用服務 5家電信業不賣華...

華為Mate30 Pro登台預購送超狂 不內...

相關新聞

華為Mate30 Pro、WATCH GT 2取消在台上市！預購可退款

2019-12-04 18:47

傳iPhone銷售戰略將變！隨盒附AirPods、一年發兩款新機？

2019-12-04 15:52

政院明拍板5G專網頻譜 將開放申請專網專頻實驗

2019-12-04 16:53

外媒15款手機續航力評測結果 華碩、三星這款手機排進前三

2019-12-04 13:01

Intel宣布 手機數據晶片團隊以10億美元轉售蘋果

2019-12-04 09:21

T-Mobile率先以600MHz頻段 布局全美規模5G網路服務

2019-12-04 09:18

預先取得電信業者認證 高通以模組化平台設計加速5G裝置普及

2019-12-04 09:13

高通揭曉新一代超音波指紋技術 識別面積增大、以AI提昇精準度

2019-12-04 08:38

小米確認將以Snapdragon 865處理器打造小米10 更多手機產品接續推出

2019-12-04 08:32

高通宣布首款5G處理器 Snapdragon 865、Snapdragon 765系列同步亮相

2019-12-04 08:18

高通強調 完整5G技術應包含6GHz以下頻段

2019-12-04 08:17

全球Q3智慧手機銷量下滑 這三家卻逆勢成長

2019-12-03 19:31

小摩預估：蘋果2021年將錯開iPhone發表日 改半年一次

2019-12-03 18:12

中國政府開始要求 申辦電信服務必須記錄個人臉譜資訊

2019-12-03 16:20

高通：中國5G網路技術發展並未超越美國

2019-12-03 16:19

iPhone黑科技大揭密！ 手機「小耳朵」功能原來這樣用

2019-12-02 18:09

台灣之星祭年終三重優惠 iPhone 11系列直降四千

2019-12-02 12:45

OPPO釋出Reno 3 Pro實機面貌 採前後雙曲面設計、厚度僅7.7mm

2019-12-02 10:22

「戰鬥天使」退位 小米9成為小米有史以來銷售週期最短的旗艦手機

2019-12-02 10:22

LG釋出新版手機操作介面預覽 加入更多單手操作、黑暗模式

2019-12-02 10:22

強化人工智慧應用 vivo確認將以JoviOS取代現有手機操作介面

2019-12-02 10:22

Intel澄清將由三星協助代工14nm製程產品的報導

2019-12-02 10:21

Intel指控因高通壟斷 被逼迫退離手機市場競爭

2019-12-01 10:16

驚動陳時中！衛部官員買醫科生iPhone 嗆「你受訓會遇到我」

2019-11-30 19:49

中階手機的逆襲？DxO票選2019年最佳照相錄影手機

2019-11-30 19:00

Pundi X首款自有區塊鏈手機「BOB」開放預購 外觀有些中二…

2019-11-30 08:08

雙螢幕新體驗 LG G8X雙螢幕手機將在台上市

2019-11-29 19:27

不怕男友手殘拍照崩壞！LG G8X ThinQ「6.4吋雙螢幕」還能當自拍補光燈

2019-11-29 16:13

LG G8X ThinQ在台上市 藉由可拆換雙螢幕配件增加多工使用體驗

2019-11-29 15:32

亞太電攻黑色星期五商機 限時推199元吃到飽

2019-11-29 12:38

部分Android手機將可升級 充電時顯示即時資訊的「環境模式」

2019-11-29 10:12

為什麼Pixel 4能拍出銀河？Google解釋天文攝影模式的秘密

2019-11-28 19:55

Sony Xperia雙旗艦歲末送好禮 近期將可更新Android 10

2019-11-28 14:19

iPhone從7樓電梯夾縫墜落 「奇蹟結果」網驚：花光所有運氣

2019-11-28 09:54

V30系列是榮耀品牌首款5G連網手機 新款筆電、手錶同步亮相

2019-11-28 08:47

vivo確認X30搭載潛望式變焦鏡頭、獨立AI按鍵與三星處理器

2019-11-28 08:41

性價比最高四鏡頭手機 中高階規格5,000元不到

2019-11-27 17:51

支援台灣五大電信載波聚合、增加NFC功能 強化版Redmi Note 8T將在台上市

2019-11-27 17:37

CP值太高！4800萬四鏡頭的Redmi Note 8T 五千元不到

2019-11-27 15:10
看更多

熱門文章

傳iPhone銷售戰略將變！隨盒附AirPods、一年發兩款新機？

2019-12-04 15:52

外媒15款手機續航力評測結果 華碩、三星這款手機排進前三

2019-12-04 13:01

小米確認將以Snapdragon 865處理器打造小米10 更多手機產品接續推出

2019-12-04 08:32

華為Mate30 Pro、WATCH GT 2取消在台上市！預購可退款

2019-12-04 18:47

頑皮小孩把大門反鎖 老爸出招自己3D列印保護器

2019-12-03 22:21

陸不退讓中國台灣？華為新機來台急煞 花粉崩潰「殼都買好了」

2019-12-04 20:24

Intel宣布 手機數據晶片團隊以10億美元轉售蘋果

2019-12-04 09:21

高通強調 完整5G技術應包含6GHz以下頻段

2019-12-04 08:17

LINE開發者大會AI當道 點餐、記帳、約牙醫用LINE搞定

2019-12-04 16:25

宏碁資訊月Swift 5白色新機開賣 購機再抽2萬元旅行券

2019-12-04 17:29

高通宣布首款5G處理器 Snapdragon 865、Snapdragon 765系列同步亮相

2019-12-04 08:18

T-Mobile率先以600MHz頻段 布局全美規模5G網路服務

2019-12-04 09:18

高通揭曉新一代超音波指紋技術 識別面積增大、以AI提昇精準度

2019-12-04 08:38

Facebook公開台灣廣告檔案 近一周民進黨相關議題最多

2019-12-04 19:35

政院明拍板5G專網頻譜 將開放申請專網專頻實驗

2019-12-04 16:53

針對雲端運算需求 AWS打造全新Arm Neoverse N1架構、32核心處理器

2019-12-04 09:25

以Braket為稱 AWS也宣布藉由雲端協作方式提供量子運算資源

2019-12-04 09:25

推特遵循CCPA 更新全球隱私政策

2019-12-03 21:48

預先取得電信業者認證 高通以模組化平台設計加速5G裝置普及

2019-12-04 09:13

VMware強調財報正向成長、加速雲原生平台服務擴展

2019-12-04 09:14

宏碁資訊月 Swift 5 白色正式開賣

2019-12-04 15:11

Google Play 2019年最具潛力應用程式 AsiaYo出列

2019-12-04 18:11

企業專頻專網5日拍板 NCC：不會傷害電信業權益

2019-12-04 21:01

臉書公開台灣廣告檔案庫報告 提升透明度

2019-12-04 13:39

高通推兩款5G平台 小米OPPO明年第1季出新機

2019-12-04 13:05

企業專頻將釋出 電信業錯愕時間提前憂權益受損

2019-12-04 21:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top