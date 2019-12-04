陸不退讓中國台灣？華為新機來台急煞 花粉崩潰「殼都買好了」

華為新旗艦Mate30 Pro取消來台。 新華社 分享 facebook

華為先前趁著軟體更新，偷偷將通訊錄、台灣時區標示為中國台灣，遭NCC下令五大電信禁賣，華為在品牌店獨家開放用戶預購新旗艦Mate30 Pro，原訂11月23日正式在台上市又後延，今（4）日華為台灣官方粉絲團最新宣布取消來台，死忠「花粉」難過表示「可惜了好產品」，還有人貼出照片無奈說連手機殼都先買好了。

Mate30 Pro是華為第一款未提供Play商店、地圖等Android手機常見Google應用服務的手機，改內建華為設計的HMS服務，讓使用者改透過華為應用程式商店來下載App，建議售價29,900元。華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海曾說「我們不會說服消費者購買Mate30 Pro，想用就用」，正在全力解決標示「中國台灣」的問題。

如今官方宣布取消在台上市理由則是「由於供貨問題」，讓「花粉們」難以接受，紛紛湧入粉專留言，「這理由...真的不ok」、「可惜了政治問題弄掉了一個好產品」、「上個月參加了一場不會上市的上市發表會」，還有人一肚子火認為華為開放預購又中途失約「照台灣的國家規範很難？」，小米用戶也跑來嗆「同是大陸的手機，人家照規定走，你們要賺我們的錢，還要吃我們台灣人的豆腐！」。

部分「花粉」無奈遇上此窘境，正在煩惱預購時拿到的遠百1200元禮券已經花掉，有人才剛買Mate30 Pro的保護殼結果拿不到手機了，也有人擔心「按照這樣來看，華為m6也拜拜了」、「P30成為來台末代華為旗艦機」。

訊崴技術也將於12月9日至明年2月29日期間進行全額退款及郵政禮金3000元、mini 藍牙音箱回饋相關方案，令「花粉」感嘆「退費還有郵政禮金可以使用真是誠意」、「華為服務真的很優質，其實很多手機商沒辦法這樣做」。