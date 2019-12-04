傳iPhone銷售戰略將變！隨盒附AirPods、一年發兩款新機？
如果是真的，對蘋果來說都是很重大的決策和改變欸！
自從iPhone問世以來，蘋果一直都是固定一年發表一支新機，或許就是因為有一整年的時間可以醞釀以及等待，所以每一次的新機都非常成功的抓住所有目光焦點和社群討論度！不過就在這幾天，分析師指出蘋果很有可能會從2021年開始改變其手機戰略，變成一年舉辦兩次的新機發表會，預計上、下半年各有一次
分析師表示，蘋果有意採用一年發兩款新機的原因有兩個，一：為了因應越來越多手機品牌開始打機海 (和低價) 戰術，蘋果若維持一年僅推出一款產品可能會漸漸無法招架；二：分兩次推出，或許可以舒緩新機發表後的出貨壓力，在收入方面可能也會更加穩定
而先前已經有不少傳聞指出 iPhone SE2 會在明年春季發表，如果成效不錯，說不定蘋果真的會從 2021 年開始固定一年發兩機呢～
除此之外，這陣子也一直有傳出蘋果正在考慮明年 iPhone 12 推出時要和 AirPods 一起同捆販售，不過目前外界都是持保留態度，畢竟 AirPods 這麼熱銷，它和蘋果一直以來隨盒附贈的 EarPods 價格也差這麼多，除非蘋果也提高 iPhone 12 的售價，否則要用 AirPods (159 美元) 取代 EarPods (29 美元) 個人認為應該是不太可能的；但也有說法是，可能僅有 Pro 系列的機種才會有送 AirPods 的方案
不知道獺友們是怎麼看的呢？如果未來提高 iPhone 的售價，但會獲得 AirPods，這對你來說會有吸引力嗎？
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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