親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

台積電變「高調」了！股價漲50％ 管理層的思維有哪些改變？

傳iPhone銷售戰略將變！隨盒附AirPods、一年發兩款新機？

2019-12-04 15:52電獺少女

分享

如果是真的，對蘋果來說都是很重大的決策和改變欸！

自從iPhone問世以來，蘋果一直都是固定一年發表一支新機，或許就是因為有一整年的時間可以醞釀以及等待，所以每一次的新機都非常成功的抓住所有目光焦點和社群討論度！不過就在這幾天，分析師指出蘋果很有可能會從2021年開始改變其手機戰略，變成一年舉辦兩次的新機發表會，預計上、下半年各有一次

分析師表示，蘋果有意採用一年發兩款新機的原因有兩個，一：為了因應越來越多手機品牌開始打機海 (和低價) 戰術，蘋果若維持一年僅推出一款產品可能會漸漸無法招架；二：分兩次推出，或許可以舒緩新機發表後的出貨壓力，在收入方面可能也會更加穩定

而先前已經有不少傳聞指出 iPhone SE2 會在明年春季發表，如果成效不錯，說不定蘋果真的會從 2021 年開始固定一年發兩機呢～

除此之外，這陣子也一直有傳出蘋果正在考慮明年 iPhone 12 推出時要和 AirPods 一起同捆販售，不過目前外界都是持保留態度，畢竟 AirPods 這麼熱銷，它和蘋果一直以來隨盒附贈的 EarPods 價格也差這麼多，除非蘋果也提高 iPhone 12 的售價，否則要用 AirPods (159 美元) 取代 EarPods (29 美元) 個人認為應該是不太可能的；但也有說法是，可能僅有 Pro 系列的機種才會有送 AirPods 的方案

不知道獺友們是怎麼看的呢？如果未來提高 iPhone 的售價，但會獲得 AirPods，這對你來說會有吸引力嗎？

(新聞來源:9to5macMacRumors)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果AirPodsiPhone

延伸閱讀

跟三眼怪說掰掰！iPhone 12升級四顆鏡...

iPhone充電線壞了怎麼辦？ 果粉曝一招用...

小摩預估：蘋果2021年將錯開iPhone發...

iPhone黑科技大揭密！手機「小耳朵」功能...

電獺少女

「電獺少女」(Aotter Girls)是科技與生活風格為主題的科技網站，編輯們由一群不同類型的女生組成!!電獺少女開箱產品、介紹App、分享網站軟體與各種有趣的新科技，將原本冷硬科技變成溫暖有趣的生活小常識，超級歡迎大家每天都來關注我們哦!!https://agirls.aotter.net/

相關新聞

外媒15款手機續航力評測結果 華碩、三星這款手機排進前三

2019-12-04 13:01

小摩預估：蘋果2021年將錯開iPhone發表日 改半年一次

2019-12-03 18:12

Intel宣布 手機數據晶片團隊以10億美元轉售蘋果

2019-12-04 09:21

T-Mobile率先以600MHz頻段 布局全美規模5G網路服務

2019-12-04 09:18

預先取得電信業者認證 高通以模組化平台設計加速5G裝置普及

2019-12-04 09:13

高通揭曉新一代超音波指紋技術 識別面積增大、以AI提昇精準度

2019-12-04 08:38

小米確認將以Snapdragon 865處理器打造小米10 更多手機產品接續推出

2019-12-04 08:32

高通宣布首款5G處理器 Snapdragon 865、Snapdragon 765系列同步亮相

2019-12-04 08:18

高通強調 完整5G技術應包含6GHz以下頻段

2019-12-04 08:17

全球Q3智慧手機銷量下滑 這三家卻逆勢成長

2019-12-03 19:31

中國政府開始要求 申辦電信服務必須記錄個人臉譜資訊

2019-12-03 16:20

高通：中國5G網路技術發展並未超越美國

2019-12-03 16:19

iPhone黑科技大揭密！ 手機「小耳朵」功能原來這樣用

2019-12-02 18:09

台灣之星祭年終三重優惠 iPhone 11系列直降四千

2019-12-02 12:45

OPPO釋出Reno 3 Pro實機面貌 採前後雙曲面設計、厚度僅7.7mm

2019-12-02 10:22

「戰鬥天使」退位 小米9成為小米有史以來銷售週期最短的旗艦手機

2019-12-02 10:22

LG釋出新版手機操作介面預覽 加入更多單手操作、黑暗模式

2019-12-02 10:22

強化人工智慧應用 vivo確認將以JoviOS取代現有手機操作介面

2019-12-02 10:22

Intel澄清將由三星協助代工14nm製程產品的報導

2019-12-02 10:21

Intel指控因高通壟斷 被逼迫退離手機市場競爭

2019-12-01 10:16

驚動陳時中！衛部官員買醫科生iPhone 嗆「你受訓會遇到我」

2019-11-30 19:49

中階手機的逆襲？DxO票選2019年最佳照相錄影手機

2019-11-30 19:00

Pundi X首款自有區塊鏈手機「BOB」開放預購 外觀有些中二…

2019-11-30 08:08

雙螢幕新體驗 LG G8X雙螢幕手機將在台上市

2019-11-29 19:27

不怕男友手殘拍照崩壞！LG G8X ThinQ「6.4吋雙螢幕」還能當自拍補光燈

2019-11-29 16:13

LG G8X ThinQ在台上市 藉由可拆換雙螢幕配件增加多工使用體驗

2019-11-29 15:32

亞太電攻黑色星期五商機 限時推199元吃到飽

2019-11-29 12:38

部分Android手機將可升級 充電時顯示即時資訊的「環境模式」

2019-11-29 10:12

為什麼Pixel 4能拍出銀河？Google解釋天文攝影模式的秘密

2019-11-28 19:55

Sony Xperia雙旗艦歲末送好禮 近期將可更新Android 10

2019-11-28 14:19

iPhone從7樓電梯夾縫墜落 「奇蹟結果」網驚：花光所有運氣

2019-11-28 09:54

V30系列是榮耀品牌首款5G連網手機 新款筆電、手錶同步亮相

2019-11-28 08:47

vivo確認X30搭載潛望式變焦鏡頭、獨立AI按鍵與三星處理器

2019-11-28 08:41

性價比最高四鏡頭手機 中高階規格5,000元不到

2019-11-27 17:51

支援台灣五大電信載波聚合、增加NFC功能 強化版Redmi Note 8T將在台上市

2019-11-27 17:37

CP值太高！4800萬四鏡頭的Redmi Note 8T 五千元不到

2019-11-27 15:10

三星Galaxy S11系列長這樣？三種尺寸、鏡頭增至五個

2019-11-27 11:26

聯發科確定天璣品牌僅用於5G連網產品 仍不會進軍Arm常時連網筆電

2019-11-27 10:13

Ericsson在台建立 符合5G網路測試需求的「暗室」

2019-11-27 10:06
看更多

熱門文章

外媒15款手機續航力評測結果 華碩、三星這款手機排進前三

2019-12-04 13:01

「健身環大冒險」水貨飆漲 任天堂道歉：將增加發貨量

2019-12-03 21:01

全球Q3智慧手機銷量下滑 這三家卻逆勢成長

2019-12-03 19:31

傳iPhone銷售戰略將變！隨盒附AirPods、一年發兩款新機？

2019-12-04 15:52

小米確認將以Snapdragon 865處理器打造小米10 更多手機產品接續推出

2019-12-04 08:32

小摩預估：蘋果2021年將錯開iPhone發表日 改半年一次

2019-12-03 18:12

頑皮小孩把大門反鎖 老爸出招自己3D列印保護器

2019-12-03 22:21

Google Play年度最佳App 台灣「睡眠小鎮」破紀錄

2019-12-03 19:25

Intel宣布 手機數據晶片團隊以10億美元轉售蘋果

2019-12-04 09:21

年度App榜單揭曉！蘋果創作者當道 台灣開發者橫掃大獎

2019-12-03 17:47

高通強調 完整5G技術應包含6GHz以下頻段

2019-12-04 08:17

高通宣布首款5G處理器 Snapdragon 865、Snapdragon 765系列同步亮相

2019-12-04 08:18

IoT隱私被「駭」？UL分享安全評等揭密產品資安能力

2019-12-03 19:43

燦坤推線上資訊月 與華碩、宏碁等主力品牌聯手銷售

2019-12-03 19:15

高通揭曉新一代超音波指紋技術 識別面積增大、以AI提昇精準度

2019-12-04 08:38

T-Mobile率先以600MHz頻段 布局全美規模5G網路服務

2019-12-04 09:18

以Braket為稱 AWS也宣布藉由雲端協作方式提供量子運算資源

2019-12-04 09:25

針對雲端運算需求 AWS打造全新Arm Neoverse N1架構、32核心處理器

2019-12-04 09:25

中華電攜手故宮 推5G智慧導覽服務

2019-12-03 19:27

LINE開發者大會AI當道 點餐、記帳、約牙醫用LINE搞定

2019-12-04 16:25

推特遵循CCPA 更新全球隱私政策

2019-12-03 21:48

遠遊卡結盟AsiaYo 買日本上網卡訂房可折價

2019-12-03 16:53

ViewSonic推「創新教室」 發表24吋ViewBoard Mini

2019-12-03 18:47

預先取得電信業者認證 高通以模組化平台設計加速5G裝置普及

2019-12-04 09:13

VMware強調財報正向成長、加速雲原生平台服務擴展

2019-12-04 09:14

蘋果觀察App發展趨勢 說故事方式更簡潔

2019-12-03 19:26

宏碁資訊月 Swift 5 白色正式開賣

2019-12-04 15:11

臉書公開台灣廣告檔案庫報告 提升透明度

2019-12-04 13:39

高通推兩款5G平台 小米OPPO明年第1季出新機

2019-12-04 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top