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外媒15款手機續航力評測結果 華碩、三星這款手機排進前三

2019-12-04 13:01聯合新聞網 綜合報導

外媒「Tom's Guide」上月20日公開了手機電池續航力的評測結果，發現評測...
外媒「Tom's Guide」上月20日公開了手機電池續航力的評測結果，發現評測的15款手機電力平均持續約11小時左右。圖片來源／ingimage
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許多人購買手機時會考慮許多因素，包括像素、性能、外觀等因素，而電池續航力也是消費者考量的重要因素之一。外媒近期公開針對手機電池續航力的評測結果，測驗各家中階、旗艦機等15款手機，將手機螢幕亮度設置為150尼特，並開啟4G LTE連線上網狀態，直到電池耗盡，而結果摩托羅拉（Moto）的G7手機電力最強有15.5小時的電力，其次為華碩的ZenFone 6和三星的Galaxy A20。

外媒「Tom's Guide」上月20日公開了手機電池續航力的評測結果，發現評測的15款手機電力平均持續約11小時左右，其中摩托羅拉的G7中階手機搭載5000 mAh的大容量電池，電力持續15.5小時，是表現最好的手機，其次則是主打翻轉鏡頭的華碩旗艦型機種ZenFone 6，擁有5000 mAh電源，電力持續約15小時左右，而第三名是三星的中低款機種Galaxy A20，內有4000 mAh電源，電力持續約13小時46分鐘。

而這三款手機的售價分別為：摩托羅拉的G7約249美元（新台幣約7600元）、華碩的ZenFone 6約500美元（新台幣約1.5萬元）、三星的Galaxy A20約239美元（新台幣約7200元）

其餘機款電池續航力排名如下：

華為 P30 Pro：12 小時 53 分鐘。
中興 ZTE Blade Max View：12 小時 48分。
三星 Galaxy S10 Plus：12 小時 35 分鐘。
Google Pixel 3a：11 小時 59 分鐘。
蘋果 iPhone 11 Pro Max：11 小時 54 分鐘。
Sony Xperia XZ2：11 小時 47 分鐘。
LG G8X ThinQ 雙螢幕：11 小時 46 分鐘。
Google Pixel 3a XL：11 小時 44 分鐘。
MOTO Z4：11 小時 31 分鐘。
蘋果 iPhone XR：11 小時 26 分鐘。

智慧型手機三星摩托羅拉iPhone 11 Pro Max

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