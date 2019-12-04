外媒15款手機續航力評測結果 華碩、三星這款手機排進前三

外媒「Tom's Guide」上月20日公開了手機電池續航力的評測結果，發現評測的15款手機電力平均持續約11小時左右。圖片來源／ingimage 分享 facebook

許多人購買手機時會考慮許多因素，包括像素、性能、外觀等因素，而電池續航力也是消費者考量的重要因素之一。外媒近期公開針對手機電池續航力的評測結果，測驗各家中階、旗艦機等15款手機，將手機螢幕亮度設置為150尼特，並開啟4G LTE連線上網狀態，直到電池耗盡，而結果摩托羅拉（Moto）的G7手機電力最強有15.5小時的電力，其次為華碩的ZenFone 6和三星的Galaxy A20。

外媒「Tom's Guide」上月20日公開了手機電池續航力的評測結果，發現評測的15款手機電力平均持續約11小時左右，其中摩托羅拉的G7中階手機搭載5000 mAh的大容量電池，電力持續15.5小時，是表現最好的手機，其次則是主打翻轉鏡頭的華碩旗艦型機種ZenFone 6，擁有5000 mAh電源，電力持續約15小時左右，而第三名是三星的中低款機種Galaxy A20，內有4000 mAh電源，電力持續約13小時46分鐘。

而這三款手機的售價分別為：摩托羅拉的G7約249美元（新台幣約7600元）、華碩的ZenFone 6約500美元（新台幣約1.5萬元）、三星的Galaxy A20約239美元（新台幣約7200元）