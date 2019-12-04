Intel宣布 手機數據晶片團隊以10億美元轉售蘋果

今年7月下旬時，Intel證實由蘋果收購其手機數據晶片團隊，而本身將會繼續維持研發非手機裝置的數據晶片產品，而稍早也確認在相關監管機構批准之下，完成以10億美元價格將手機數據晶片團隊轉售給蘋果。

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此次交易如先前公布，將包含Intel原本2200名員工移轉至蘋果任職，而蘋果也將接手Intle手機數據晶片相關研發設備與相關技術資產。在此次交易完成後，蘋果將會持有17000組無線技術專利，分別涵蓋行動通訊標準協議與數據機運作架構等。

而將手機數據晶片業務轉交給蘋果之後，Intel依然會維持非手機數據晶片業務發展，例如繼續投入PC或終端運算的數據晶片應用，因此諸如常時連網筆電、物聯網應用依然會是Intel未來發展項目，並不會因此捨棄數據晶片產品相關業務，只是不再投入手機產品相關應用市場。

在稍早時候，Intel除了宣布與聯發科合作對應PC產品使用的5G聯網晶片設計、生產，同時Intel也針對Qualcomm市場壟斷訴訟遞交說明文件內表示，認為因為Qualcomm市場壟斷行為，導致Intel無法在手機應用市場以公平形式競爭，同時也因此產生80億美元損失。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》