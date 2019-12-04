T-Mobile率先以600MHz頻段 布局全美規模5G網路服務

在日前獲准與Sprint合併，並且宣布將在美國時間12月6日開通其5G網路服務的T-Mobile，稍早宣布在美國啟用旗下600MHz頻段的5G網路服務，同時帶來覆蓋絕大多數美國境內地區 (包含夏威夷等非美國本土地區)網路營運範圍，標榜將可讓超過2億名用戶連接使用5G網路服務。

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同時，T-Mobile也宣布將開放銷售包含三星Galaxy Note 10+ 5G版本在內的5G連網手機，讓消費者在聖誕節購物期間換機，即可享有5G網路高速傳輸使用體驗。

相比AT&T、Verizon採用毫米波 (mmWave)技術打造5G網路服務，T-Mobile選擇先以600MHz頻段打造5G網路服務，將能獲得更大網路覆蓋率，但相對資料封包傳輸頻寬較低，因此不適合使人口相對擁擠的城市地區，反而能讓一般城鎮、農村或郊區有較好訊號覆蓋。

在先前說明中，T-Mobile公布旗下5G網路資費方案，預計從每月15美元價格起跳，其中包含2GB連網流量，以及不限時間的通話與簡訊服務，或是使用者也能選擇每月25美元方案，讓上網流量增加至5GB，相比Verizon、AT&T提供5G資費方案明顯有競爭較親民。

同時，T-Mobile也透露將在未來5年內，針對各個資費方案訂閱用戶額外在每年增加500MB的上網流量，意味選擇每月15美元的資費方案，在持續使用5年之後，將可獲得每月將近5GB的網路流量，使用每月25美元資費方案的話，連續使用5年則能有將近每月10GB的網路流量。

此外，T-Mobile執行長John Legere也預期在與Sprint合併之後，將可藉由「5G for Good」目標，在2024年以前讓超過90%美國地區用戶能使用100Mbps的上網速度，同時也將成為可提供穩定網路連接服務的大型電信營運商。

T-Mobile同時也宣布成立連接英雄協議 (Connecting Heroes Initiative)，預計在未來10年免費向公家機構、非營利組織，以及在地警察局、消防局、緊急醫療系統提供5G連網資源，同時也預計透過千萬計畫 (Project 10Million)投資100億美元資金，藉此縮減數百萬名兒童在家學習落差問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》