小米確認將以Snapdragon 865處理器打造小米10 更多手機產品接續推出

日前由小米副董事長林斌確認將推出新款旗艦手機小米10消息後，稍早於Snapdragon技術大會上也確認小米10將採用Qualcomm Snapdragon 865處理器。另一方面，OPPO也確認預計在12月推出的Reno 3將會率先採用Snapdragon 765G，接下來也預期會採用Snapdragon 865處理器打造全新旗艦手機，而包含Motorola、HMD Global也確定採用Qualcomm新款處理器打造手機產品。

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小米確認將在2020年第一季推出小米10，並且確認搭載Snapdragon 865處理器，但具體細節則尚未在此次活動上揭曉。不過，從林斌在台上以小米CC9 Pro搭載1億800萬畫素解像能力鏡頭設計作為示範，或許意味相機拍攝表現將再次成為小米10主打項目。

除了準備推出的小米10，林斌也再次強調預計在2020年推出至少10款以上5G連網手機，並且同樣會涵蓋旗艦、高階與中高階等級產品。

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另一方面，OPPO全球副總裁暨全球銷售總裁吳強也確認，預計在12月對外揭曉的Reno 3確定採用Snapdragon 765G，其中不僅整合Qualcomm新款Snapdragon X52 5G連網晶片，更整合Snapdragon Elite Gaming遊戲使用體驗。

而預計明年第一季也會推出採用Snapdragon 865處理器的旗艦手機，但不確定是否隸屬Reno系列，或是歸類在全新Find系列機種。

在此次活動上，包含Motorla也確定會在2020年以Qualcomm新款處理器推出更多5G連網手機產品，HMD Global方面也宣布將先以Snapdragon 765打造平價且具效能的5G連網手機，但不確定接下來是否會在首波導入Snapdragon 865處理器，不過確定會以Qualcomm提出模組化平台繼續打造手機產品。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》