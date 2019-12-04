親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

揭開白色巨塔的祕密！喬病床喬掛號 這些人最夠力

407票對1票 美眾議院壓倒性通過新疆人權法案

小米確認將以Snapdragon 865處理器打造小米10 更多手機產品接續推出

2019-12-04 08:32楊又肇

日前由小米副董事長林斌確認將推出新款旗艦手機小米10消息後，稍早於Snapdragon技術大會上也確認小米10將採用Qualcomm Snapdragon 865處理器。另一方面，OPPO也確認預計在12月推出的Reno 3將會率先採用Snapdragon 765G，接下來也預期會採用Snapdragon 865處理器打造全新旗艦手機，而包含Motorola、HMD Global也確定採用Qualcomm新款處理器打造手機產品。

分享

小米確認將在2020年第一季推出小米10，並且確認搭載Snapdragon 865處理器，但具體細節則尚未在此次活動上揭曉。不過，從林斌在台上以小米CC9 Pro搭載1億800萬畫素解像能力鏡頭設計作為示範，或許意味相機拍攝表現將再次成為小米10主打項目。

除了準備推出的小米10，林斌也再次強調預計在2020年推出至少10款以上5G連網手機，並且同樣會涵蓋旗艦、高階與中高階等級產品。

分享

另一方面，OPPO全球副總裁暨全球銷售總裁吳強也確認，預計在12月對外揭曉的Reno 3確定採用Snapdragon 765G，其中不僅整合Qualcomm新款Snapdragon X52 5G連網晶片，更整合Snapdragon Elite Gaming遊戲使用體驗。

而預計明年第一季也會推出採用Snapdragon 865處理器的旗艦手機，但不確定是否隸屬Reno系列，或是歸類在全新Find系列機種。

在此次活動上，包含Motorla也確定會在2020年以Qualcomm新款處理器推出更多5G連網手機產品，HMD Global方面也宣布將先以Snapdragon 765打造平價且具效能的5G連網手機，但不確定接下來是否會在首波導入Snapdragon 865處理器，不過確定會以Qualcomm提出模組化平台繼續打造手機產品。

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米5G手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

小摩預估：蘋果2021年將錯開iPhone發表日 改半年一次

2019-12-03 18:12

全球Q3智慧手機銷量下滑 這三家卻逆勢成長

2019-12-03 19:31

預先取得電信業者認證 高通以模組化平台設計加速5G裝置普及

2019-12-04 09:13

高通揭曉新一代超音波指紋技術 識別面積增大、以AI提昇精準度

2019-12-04 08:38

高通宣布首款5G處理器 Snapdragon 865、Snapdragon 765系列同步亮相

2019-12-04 08:18

高通強調 完整5G技術應包含6GHz以下頻段

2019-12-04 08:17

中國政府開始要求 申辦電信服務必須記錄個人臉譜資訊

2019-12-03 16:20

高通：中國5G網路技術發展並未超越美國

2019-12-03 16:19

iPhone黑科技大揭密！ 手機「小耳朵」功能原來這樣用

2019-12-02 18:09

台灣之星祭年終三重優惠 iPhone 11系列直降四千

2019-12-02 12:45

OPPO釋出Reno 3 Pro實機面貌 採前後雙曲面設計、厚度僅7.7mm

2019-12-02 10:22

「戰鬥天使」退位 小米9成為小米有史以來銷售週期最短的旗艦手機

2019-12-02 10:22

LG釋出新版手機操作介面預覽 加入更多單手操作、黑暗模式

2019-12-02 10:22

強化人工智慧應用 vivo確認將以JoviOS取代現有手機操作介面

2019-12-02 10:22

Intel澄清將由三星協助代工14nm製程產品的報導

2019-12-02 10:21

Intel指控因高通壟斷 被逼迫退離手機市場競爭

2019-12-01 10:16

驚動陳時中！衛部官員買醫科生iPhone 嗆「你受訓會遇到我」

2019-11-30 19:49

中階手機的逆襲？DxO票選2019年最佳照相錄影手機

2019-11-30 19:00

Pundi X首款自有區塊鏈手機「BOB」開放預購 外觀有些中二…

2019-11-30 08:08

雙螢幕新體驗 LG G8X雙螢幕手機將在台上市

2019-11-29 19:27

不怕男友手殘拍照崩壞！LG G8X ThinQ「6.4吋雙螢幕」還能當自拍補光燈

2019-11-29 16:13

LG G8X ThinQ在台上市 藉由可拆換雙螢幕配件增加多工使用體驗

2019-11-29 15:32

亞太電攻黑色星期五商機 限時推199元吃到飽

2019-11-29 12:38

部分Android手機將可升級 充電時顯示即時資訊的「環境模式」

2019-11-29 10:12

為什麼Pixel 4能拍出銀河？Google解釋天文攝影模式的秘密

2019-11-28 19:55

Sony Xperia雙旗艦歲末送好禮 近期將可更新Android 10

2019-11-28 14:19

iPhone從7樓電梯夾縫墜落 「奇蹟結果」網驚：花光所有運氣

2019-11-28 09:54

V30系列是榮耀品牌首款5G連網手機 新款筆電、手錶同步亮相

2019-11-28 08:47

vivo確認X30搭載潛望式變焦鏡頭、獨立AI按鍵與三星處理器

2019-11-28 08:41

性價比最高四鏡頭手機 中高階規格5,000元不到

2019-11-27 17:51

支援台灣五大電信載波聚合、增加NFC功能 強化版Redmi Note 8T將在台上市

2019-11-27 17:37

CP值太高！4800萬四鏡頭的Redmi Note 8T 五千元不到

2019-11-27 15:10

三星Galaxy S11系列長這樣？三種尺寸、鏡頭增至五個

2019-11-27 11:26

聯發科確定天璣品牌僅用於5G連網產品 仍不會進軍Arm常時連網筆電

2019-11-27 10:13

Ericsson在台建立 符合5G網路測試需求的「暗室」

2019-11-27 10:06

證明自身技術能力 傳OPPO準備打造以「M1」為稱的自製處理器

2019-11-27 09:54

realme確認旗下首款5G連網手機 將以realme X50為稱

2019-11-27 09:53

華為旗下榮耀第一款5G手機 最低配售價3299人民幣

2019-11-26 22:01

趁黑色星期五買Google手機？台美官網落差很大

2019-11-26 19:31
看更多

熱門文章

LINE金融策略調整 電子支付改名、推全新行動支付App

2019-12-03 11:15

全球Q3智慧手機銷量下滑 這三家卻逆勢成長

2019-12-03 19:31

小摩預估：蘋果2021年將錯開iPhone發表日 改半年一次

2019-12-03 18:12

「健身環大冒險」水貨飆漲 任天堂道歉：將增加發貨量

2019-12-03 21:01

蘋果創辦人：妻子信用額度是我的1/10 Apple Card演算法涉性別歧視遭調查

2019-12-03 15:19

台北資訊月 鴻海轉投資夏普首次參展秀5G手機

2019-12-03 09:24

高通：中國5G網路技術發展並未超越美國

2019-12-03 16:19

頑皮小孩把大門反鎖 老爸出招自己3D列印保護器

2019-12-03 22:21

Yahoo揭曉2019年度十大台劇榜 《我們與惡的距離》奪冠

2019-12-03 11:53

Google Play年度最佳App 台灣「睡眠小鎮」破紀錄

2019-12-03 19:25

小米確認將以Snapdragon 865處理器打造小米10 更多手機產品接續推出

2019-12-04 08:32

傳聯發科天璣1000處理器 單顆報價僅為高通將近一半

2019-12-03 15:40

年度App榜單揭曉！蘋果創作者當道 台灣開發者橫掃大獎

2019-12-03 17:47

App Store 2019年度最佳榜單公布 首次加入Apple Arcade

2019-12-03 15:32

高通強調 完整5G技術應包含6GHz以下頻段

2019-12-04 08:17

中國政府開始要求 申辦電信服務必須記錄個人臉譜資訊

2019-12-03 16:20

台灣地區LINE Pay也跟進拆分獨立 開始擴展跨境交易、與GoShare合作

2019-12-03 15:58

Uber EATS、foodpanda將外送戰場拉到全台50家星巴克

2019-12-03 16:18

蘋果公布年度最佳app與遊戲名單 怪奇比莉奪下Apple Music年度獎項

2019-12-03 15:58

燦坤推線上資訊月 與華碩、宏碁等主力品牌聯手銷售

2019-12-03 19:15

IoT隱私被「駭」？UL分享安全評等揭密產品資安能力

2019-12-03 19:43

大選資訊戰／谷歌、YouTube撤300競選廣告 臉書拒跟進

2019-12-03 16:32

網通明年10大趨勢 5G手機上看2.6億支

2019-12-03 13:15

高通宣布首款5G處理器 Snapdragon 865、Snapdragon 765系列同步亮相

2019-12-04 08:18

尾牙獎品 大尺寸電視夯

2019-12-03 14:30

ViewSonic推「創新教室」 發表24吋ViewBoard Mini

2019-12-03 18:47

高通揭曉新一代超音波指紋技術 識別面積增大、以AI提昇精準度

2019-12-04 08:38

中華電攜手故宮 推5G智慧導覽服務

2019-12-03 19:27

首站進駐東京 小米確認12/9正式進入日本市場

2019-12-03 15:40

推特遵循CCPA 更新全球隱私政策

2019-12-03 21:48

遠遊卡結盟AsiaYo 買日本上網卡訂房可折價

2019-12-03 16:53

增加更多客製化功能的第二代Xbox Elite菁英無線控制器 確認在台上市

2019-12-03 16:18

蘋果觀察App發展趨勢 說故事方式更簡潔

2019-12-03 19:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top