高通強調 完整5G技術應包含6GHz以下頻段

第三度選在夏威夷舉辦的Snapdragon技術大會中，Qualcomm強調真正的5G網路技術應同時包含6GHz以下頻段與毫米波 (mmWave)技術，並且藉由動態頻譜共享 (DSS,Dynamic Spectrum Sharing)技術使既有4G網路能與5G網路達成互補，藉此讓5G網路技術發展應用能更加健全。

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Qualcomm總裁Cristiano Amon表示，同時布局6GHz以下頻段，以及毫米波發展才能建構完整的5G連網技術，並且能提供更廣泛的5G網路覆蓋率。雖然目前市場多數先行布局5G網路服務的電信業者均以6GHz以下頻段為主，但預期未來將會有更多電信業者擁抱毫米波技術，藉此提供傳輸頻寬更高的5G網路服務。

從2019年開始擴展的5G網路服務，Qualcomm也認為將會在2020年加速普及，並且預期產生20億名5G網路用戶人數，而在2021年之後則預期會增加至28億用戶人數。

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同時，Qualcomm也說明市場並非直接以5G網路取代既有4G網路，而是藉由現有4G網路與5G網路融合擴展更大網路覆蓋率，並且透過動態頻譜共享技術讓4G網路能無縫銜接5G網路，同時5G網路也能藉由既有4G網路彌補連接斷層。

Cristiano Amon表示，5G網路將以4G網路10倍資料傳輸率運作，並且能以相對節電形式運作，預期將能帶動更大市場變革。

而此次再次強調同時布局6GHz以下頻段與毫米波技術發展重要性，某種程度也是向聯發科日前宣布率先推出支援雙相載波聚合連網模式的天璣1000處理器喊話，強調同時支援毫米波技術才能真正提供完整5G連網技術。

預期5G網路應用將在2020年大量普及，同時也將使5G連網手機以更快速度廣泛應用之餘，Qualcomm也預期5G網路帶動更大數據傳輸將會改變更多內容使用體驗，一如4G網路開始改變傳統音樂、影音內容使用模式，並且帶動串流影音服務普及，預期5G網路將持續改變更多內容使用體驗，包含串流遊戲、即時XR體驗，甚至創造更多互動模式可能因此誕生。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》