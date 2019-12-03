親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

國賠法三讀通過！颱風天執意登山觀浪出意外可免賠

台鐵訂票絕不選莒光號 網指3大缺點寧願搭高鐵

高通：中國5G網路技術發展並未超越美國

2019-12-03 16:19楊又肇

對於目前中美市場在5G網路發展競爭，Qualcomm執行長Steve Mollenkopf稍早於分析師會議中表示，目前中國市場在5G網路技術發展並未超越美國，但不否認中國市場在5G網路基礎建設發展腳步超前。

分享

依照Qualcomm先前公布數據，目前中國市場投入5G連網技術，主要是以6GHz以下頻段，基本上與全球多數地區先布局策略相仿，僅美國、俄羅斯、日本、義大利在內地區同時投入毫米波 (mmWave)技術應用，因此就Steve Mollenkopf的看法，顯然是基於此類數據說明。

而確實以目前5G網路技術發展中，無論是6GHz以下頻段或毫米波都是未來5G網路技術重點，即便現階段以6GHz以下頻段技術發展為主的聯發科，其實也透露日後將會布局毫米波技術應用發展，藉此讓5G網路能以更綿密形式連接使用。

相比目前美國市場在5G網路基礎建設投入，美國地區電信業者確實在實際建置腳步較慢，不比中國市場為了爭取更大發展機會，早已積極投入5G網路基地台等基礎建置。

雖然目前尚未切入毫米波技術實際應用，但預期中國市場在5G網路應用布局將能以更快腳步普及化，尤其從4G網路過渡到5G網路服務腳步，以及手機廠商加入推行5G網路手機的速度也開始加快，使得中國地區的5G網路應用普及速度將會超過美國市場。

就Qualcomm同樣積極布局中國市場情況來看，一旦中國市場的5G網路發展腳步快速增長，其實對於Qualcomm整體發展也將帶來有利局面。

就目前中國市場三大電信業者公布數據，中國移動計畫在2019年完成3萬至5萬座5G網路基地台，並且在5G網路建設投資人民幣172億元，中國電信則目標在今年內完成建置2萬座5G網路基地台，並且投資人民幣90億元，至於中國聯通則預計在今年累積投資人民幣60億-80億元。

另外，目前在5G網路必要技術專利數量中，目前由華為累積提供3325項居冠，其次則是三星累積的2846項，而LG在5G網路必要技術專利也累積貢獻2463項，至於Alcatel-Lucent、ZTE、Ericsson、Qualcomm及Intel在5G網路必要技術專利貢獻則位居第4到第8位之間。

同時從華為先前公布數據顯示，目前已經在英國在內市場累積簽署超過60份5G網路技術合作合約，5G網路基地台累積出貨量也已經超過40萬，預計明年將使生產量提高至150萬組，甚至先前更由創辦人任正非對外表示願意向美國企業授權提供5G網路技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

基地台高通5G

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

iPhone黑科技大揭密！ 手機「小耳朵」功能原來這樣用

2019-12-02 18:09

台灣之星祭年終三重優惠 iPhone 11系列直降四千

2019-12-02 12:45

中國政府開始要求 申辦電信服務必須記錄個人臉譜資訊

2019-12-03 16:20

OPPO釋出Reno 3 Pro實機面貌 採前後雙曲面設計、厚度僅7.7mm

2019-12-02 10:22

「戰鬥天使」退位 小米9成為小米有史以來銷售週期最短的旗艦手機

2019-12-02 10:22

LG釋出新版手機操作介面預覽 加入更多單手操作、黑暗模式

2019-12-02 10:22

強化人工智慧應用 vivo確認將以JoviOS取代現有手機操作介面

2019-12-02 10:22

Intel澄清將由三星協助代工14nm製程產品的報導

2019-12-02 10:21

Intel指控因高通壟斷 被逼迫退離手機市場競爭

2019-12-01 10:16

驚動陳時中！衛部官員買醫科生iPhone 嗆「你受訓會遇到我」

2019-11-30 19:49

中階手機的逆襲？DxO票選2019年最佳照相錄影手機

2019-11-30 19:00

Pundi X首款自有區塊鏈手機「BOB」開放預購 外觀有些中二…

2019-11-30 08:08

雙螢幕新體驗 LG G8X雙螢幕手機將在台上市

2019-11-29 19:27

不怕男友手殘拍照崩壞！LG G8X ThinQ「6.4吋雙螢幕」還能當自拍補光燈

2019-11-29 16:13

LG G8X ThinQ在台上市 藉由可拆換雙螢幕配件增加多工使用體驗

2019-11-29 15:32

亞太電攻黑色星期五商機 限時推199元吃到飽

2019-11-29 12:38

部分Android手機將可升級 充電時顯示即時資訊的「環境模式」

2019-11-29 10:12

為什麼Pixel 4能拍出銀河？Google解釋天文攝影模式的秘密

2019-11-28 19:55

Sony Xperia雙旗艦歲末送好禮 近期將可更新Android 10

2019-11-28 14:19

iPhone從7樓電梯夾縫墜落 「奇蹟結果」網驚：花光所有運氣

2019-11-28 09:54

V30系列是榮耀品牌首款5G連網手機 新款筆電、手錶同步亮相

2019-11-28 08:47

vivo確認X30搭載潛望式變焦鏡頭、獨立AI按鍵與三星處理器

2019-11-28 08:41

性價比最高四鏡頭手機 中高階規格5,000元不到

2019-11-27 17:51

支援台灣五大電信載波聚合、增加NFC功能 強化版Redmi Note 8T將在台上市

2019-11-27 17:37

CP值太高！4800萬四鏡頭的Redmi Note 8T 五千元不到

2019-11-27 15:10

三星Galaxy S11系列長這樣？三種尺寸、鏡頭增至五個

2019-11-27 11:26

聯發科確定天璣品牌僅用於5G連網產品 仍不會進軍Arm常時連網筆電

2019-11-27 10:13

Ericsson在台建立 符合5G網路測試需求的「暗室」

2019-11-27 10:06

證明自身技術能力 傳OPPO準備打造以「M1」為稱的自製處理器

2019-11-27 09:54

realme確認旗下首款5G連網手機 將以realme X50為稱

2019-11-27 09:53

華為旗下榮耀第一款5G手機 最低配售價3299人民幣

2019-11-26 22:01

趁黑色星期五買Google手機？台美官網落差很大

2019-11-26 19:31

紅米也要推5G手機了 紅米K30將在12月亮相

2019-11-26 19:19

跟三眼怪說掰掰！iPhone 12升級四顆鏡頭、玫瑰粉新色？

2019-11-26 15:43

Intel宣布與聯發科合作PC使用5G連網晶片 Dell、HP將率先採用

2019-11-26 08:47

網路吃到飽爭議商用一個月用1TB NCC要出手了

2019-11-26 00:40

iPhone傳5G版記憶體升級 SE2版明年3月亮相

2019-11-25 14:02

未來俄羅斯將禁售未預載當地服務的手機、電腦與連網電視

2019-11-25 10:08

FCC將針對採用華為或中興電信服務業者 取消補貼

2019-11-25 10:08
看更多

熱門文章

iPhone黑科技大揭密！ 手機「小耳朵」功能原來這樣用

2019-12-02 18:09

LINE金融策略調整 電子支付改名、推全新行動支付App

2019-12-03 11:15

台北資訊月 鴻海轉投資夏普首次參展秀5G手機

2019-12-03 09:24

Yahoo揭曉2019年度十大台劇榜 《我們與惡的距離》奪冠

2019-12-03 11:53

App Store 2019年度最佳榜單公布 首次加入Apple Arcade

2019-12-03 15:32

蘋果創辦人：妻子信用額度是我的1/10 Apple Card演算法涉性別歧視遭調查

2019-12-03 15:19

高通：中國5G網路技術發展並未超越美國

2019-12-03 16:19

台灣地區LINE Pay也跟進拆分獨立 開始擴展跨境交易、與GoShare合作

2019-12-03 15:58

中國政府開始要求 申辦電信服務必須記錄個人臉譜資訊

2019-12-03 16:20

Uber EATS、foodpanda將外送戰場拉到全台50家星巴克

2019-12-03 16:18

傳聯發科天璣1000處理器 單顆報價僅為高通將近一半

2019-12-03 15:40

蘋果公布年度最佳app與遊戲名單 怪奇比莉奪下Apple Music年度獎項

2019-12-03 15:58

網通明年10大趨勢 5G手機上看2.6億支

2019-12-03 13:15

首站進駐東京 小米確認12/9正式進入日本市場

2019-12-03 15:40

尾牙獎品 大尺寸電視夯

2019-12-03 14:30

增加更多客製化功能的第二代Xbox Elite菁英無線控制器 確認在台上市

2019-12-03 16:18

大選資訊戰／谷歌、YouTube撤300競選廣告 臉書拒跟進

2019-12-03 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top