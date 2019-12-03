高通：中國5G網路技術發展並未超越美國

對於目前中美市場在5G網路發展競爭，Qualcomm執行長Steve Mollenkopf稍早於分析師會議中表示，目前中國市場在5G網路技術發展並未超越美國，但不否認中國市場在5G網路基礎建設發展腳步超前。

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依照Qualcomm先前公布數據，目前中國市場投入5G連網技術，主要是以6GHz以下頻段，基本上與全球多數地區先布局策略相仿，僅美國、俄羅斯、日本、義大利在內地區同時投入毫米波 (mmWave)技術應用，因此就Steve Mollenkopf的看法，顯然是基於此類數據說明。

而確實以目前5G網路技術發展中，無論是6GHz以下頻段或毫米波都是未來5G網路技術重點，即便現階段以6GHz以下頻段技術發展為主的聯發科，其實也透露日後將會布局毫米波技術應用發展，藉此讓5G網路能以更綿密形式連接使用。

相比目前美國市場在5G網路基礎建設投入，美國地區電信業者確實在實際建置腳步較慢，不比中國市場為了爭取更大發展機會，早已積極投入5G網路基地台等基礎建置。

雖然目前尚未切入毫米波技術實際應用，但預期中國市場在5G網路應用布局將能以更快腳步普及化，尤其從4G網路過渡到5G網路服務腳步，以及手機廠商加入推行5G網路手機的速度也開始加快，使得中國地區的5G網路應用普及速度將會超過美國市場。

就Qualcomm同樣積極布局中國市場情況來看，一旦中國市場的5G網路發展腳步快速增長，其實對於Qualcomm整體發展也將帶來有利局面。

就目前中國市場三大電信業者公布數據，中國移動計畫在2019年完成3萬至5萬座5G網路基地台，並且在5G網路建設投資人民幣172億元，中國電信則目標在今年內完成建置2萬座5G網路基地台，並且投資人民幣90億元，至於中國聯通則預計在今年累積投資人民幣60億-80億元。

另外，目前在5G網路必要技術專利數量中，目前由華為累積提供3325項居冠，其次則是三星累積的2846項，而LG在5G網路必要技術專利也累積貢獻2463項，至於Alcatel-Lucent、ZTE、Ericsson、Qualcomm及Intel在5G網路必要技術專利貢獻則位居第4到第8位之間。

同時從華為先前公布數據顯示，目前已經在英國在內市場累積簽署超過60份5G網路技術合作合約，5G網路基地台累積出貨量也已經超過40萬，預計明年將使生產量提高至150萬組，甚至先前更由創辦人任正非對外表示願意向美國企業授權提供5G網路技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》