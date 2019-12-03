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中國政府開始要求 申辦電信服務必須記錄個人臉譜資訊

2019-12-03 16:20楊又肇

目前中國地區為了防堵藉由電信服務產生詐騙行為，對於新用戶申辦電信服務的規定變得更加嚴謹，不但必須檢附個人身分證明等資料，接下來也必須記錄個人臉譜資訊，藉此確保電信服務將是個人使用，同時也確認提供身分證明文件屬實。

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依照BBC新聞報導指稱，目前中國地區申辦電信服務已經必須額外記錄個人臉譜資訊，藉此確保所申辦電信服務是個人所用，不會藉故移轉他人使用。

此項規定是基於中國政府於今年9月頒佈法令，並且自12月1日起正式生效，主旨在於保障中國公民網路空間合法使用權益。

而當政府當局嚴格要求申辦電信服務的人必須配合記錄個人臉譜資訊，相對地也令人質疑是否引發個人隱私問題，甚至可能會有更進一步的個人監控可能性。

畢竟過去可以透過他人證件申辦電信服務，並且轉給他人使用，如今開始要求必須記錄個人臉譜之後，勢必僅能由個人登記申辦，如此也意味個人臉譜資訊將與電信服務號碼綁定，同時更將透過電信服務號碼與更多網路服務綁定，代表個人隱私可能更容易因此被追蹤。

不過，在目前中國地區對於個人實名認證越來越嚴格情況下，會有這樣的發展自然也不算意外，甚至未來更可能會有更嚴格情況。而若如政府當局強調是為了減少藉由電信服務產生詐騙行為，或許還能接受，但如果是為了更進一步的監控準備，那恐怕未來將會有更多隱私問題產生。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

資安

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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