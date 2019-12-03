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全球Q3智慧手機銷量下滑 這三家卻逆勢成長

2019-12-03 19:31三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：Gartner
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市場調查顧問機構 Gartner 發布 2019 年第 3 季（2019 Q3）智慧手機銷售量統計數據，資料顯示 2019 Q3 全球智慧手機銷售再次下滑，比去年同期略低 0.4%，顯示智慧手機市場需求仍是疲軟狀態。 Gartner 表示智慧手機市場提升可能要等到 2019 Q4 黑色星期五購物節到來，才有可能刺激消費。

圖片及資料來源：Gartner
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Gartner 統計 2019 Q3 全球智慧手機銷售量僅 3 億 8747.72 萬部，比 2018 Q3 少了約 159.68 萬部，對比總數看似不多，但卻是下滑 0.4%。

其中，Samsung 三星持續保持領先，銷售量達到 7,905.67 萬部、Huawei 華為以銷售 6,582.2 萬部位居第二，而 Apple 蘋果 iPhone 手機則是滑落到第三名僅銷售 4,083.3 萬部。

雖然 2019 Q3 全球智慧手機銷售量呈現下滑狀態，但是值得注意的是 Samsung 三星、Huawei 華為與 OPPO 三家公司卻是逆勢成長，尤其是華為在 2019 Q3 銷售量比 2018 Q3 同期成長達 26%。

不過對於 Huawei 華為的高成長率，Gartner 表示 Huawei 華為的成長歸功於中國銷售表現良好，尤其是華為在 2019 Q3 總銷售量裡，高達 4,050 萬部手機都是中國售出，在中國市場佔有率也增加 15% 左右。

而穩坐第一名的 Samsung 三星公司銷售量之所以能比去年同期增加 7.8%，主要是因為三星公司積極整合產品組合，重視中階手機及入門款手機市場，才增強了它的競爭力

至於 Apple 蘋果 iPhone 在 2019 Q3 銷售量比起 2018 Q3 則是下滑 10.7%，但據 Gartner 觀察 iPhone 在大中華地區銷售量卻是不減反增，預期很可能在 2019 Q4 的銷售會有更好的銷售量表現。

隨著黑色星期五和 Cyber Monday 網路星期一購物節到來，多家智慧手機廠牌都會推出促銷，同時刺激消費者購買慾及提升 2019 Q4 銷售量。

Gartner 資深研究總監 Anshul Gupta 指出，智慧手機製造商必須改善智慧手機的 AI 功能，提供個人化體驗，並增加品牌的安全性與隱私權，才能吸引用戶。目前由於智慧手機的技術創新有限，製造商為有提供更高性價比、物超所值的智慧手機才會受歡迎。

圖片及資料來源：Gartner

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

黑色星期五競爭力智慧手機華為三星蘋果OPPO

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