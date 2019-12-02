Intel澄清將由三星協助代工14nm製程產品的報導

針對稍早報導指稱將委任三星協助生產處理器產品，藉此紓緩14nm製程處理器產能需求情況，Intel稍早對外澄清表示相關內容並不正確。

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依照Intel後續對於相關報導內容的回應，表示內容中所提合作代工廠與事實並不符，意味Intel預計合作代工廠並未包含三星。

不過，Intel接下來預計透過代工合作，藉此增加14nm製程產品產能，同時也能讓10nm製程產品產能侷限獲得紓緩，以利改善目前較緊張的市場需求的作法，目前仍未透露具體作法。

除了尋求其他代工資源，Intel則是傳出計畫減少旗下14nm製程處理器產品生產比例，並且將部分主機板晶片組產品退回至22nm製程，但主要是鎖定一般使用的H310、B365等晶片組。

在先前說法中，除了韓聯社引述消息來源報導指稱，三星將同意協助Intel生產其14nm製程處理器產品，藉此紓緩Intel在14nm製程處理器產能需求，更傳出Intel計畫將部分利潤較低，但是供貨需求較大的訂單轉由台積電生產，例如Nervana NPP-T神經網路加速晶片將以台積電16nm製程生產，而Mobieye旗下電腦視覺晶片、Barefoot網路晶片則以7nm製程生產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》