親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

開車前做這件事 小心一整年便當錢飛了！

PTT帳號間接造成蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴

Intel澄清將由三星協助代工14nm製程產品的報導

2019-12-02 10:21楊又肇

針對稍早報導指稱將委任三星協助生產處理器產品，藉此紓緩14nm製程處理器產能需求情況，Intel稍早對外澄清表示相關內容並不正確。

分享

依照Intel後續對於相關報導內容的回應，表示內容中所提合作代工廠與事實並不符，意味Intel預計合作代工廠並未包含三星。

不過，Intel接下來預計透過代工合作，藉此增加14nm製程產品產能，同時也能讓10nm製程產品產能侷限獲得紓緩，以利改善目前較緊張的市場需求的作法，目前仍未透露具體作法。

除了尋求其他代工資源，Intel則是傳出計畫減少旗下14nm製程處理器產品生產比例，並且將部分主機板晶片組產品退回至22nm製程，但主要是鎖定一般使用的H310、B365等晶片組。

在先前說法中，除了韓聯社引述消息來源報導指稱，三星將同意協助Intel生產其14nm製程處理器產品，藉此紓緩Intel在14nm製程處理器產能需求，更傳出Intel計畫將部分利潤較低，但是供貨需求較大的訂單轉由台積電生產，例如Nervana NPP-T神經網路加速晶片將以台積電16nm製程生產，而Mobieye旗下電腦視覺晶片、Barefoot網路晶片則以7nm製程生產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

中階手機的逆襲？DxO票選2019年最佳照相錄影手機

2019-11-30 19:00

驚動陳時中！衛部官員買醫科生iPhone 嗆「你受訓會遇到我」

2019-11-30 19:49

OPPO釋出Reno 3 Pro實機面貌 採前後雙曲面設計、厚度僅7.7mm

2019-12-02 10:22

「戰鬥天使」退位 小米9成為小米有史以來銷售週期最短的旗艦手機

2019-12-02 10:22

LG釋出新版手機操作介面預覽 加入更多單手操作、黑暗模式

2019-12-02 10:22

強化人工智慧應用 vivo確認將以JoviOS取代現有手機操作介面

2019-12-02 10:22

Intel指控因高通壟斷 被逼迫退離手機市場競爭

2019-12-01 10:16

Pundi X首款自有區塊鏈手機「BOB」開放預購 外觀有些中二…

2019-11-30 08:08

雙螢幕新體驗 LG G8X雙螢幕手機將在台上市

2019-11-29 19:27

不怕男友手殘拍照崩壞！LG G8X ThinQ「6.4吋雙螢幕」還能當自拍補光燈

2019-11-29 16:13

LG G8X ThinQ在台上市 藉由可拆換雙螢幕配件增加多工使用體驗

2019-11-29 15:32

亞太電攻黑色星期五商機 限時推199元吃到飽

2019-11-29 12:38

部分Android手機將可升級 充電時顯示即時資訊的「環境模式」

2019-11-29 10:12

為什麼Pixel 4能拍出銀河？Google解釋天文攝影模式的秘密

2019-11-28 19:55

Sony Xperia雙旗艦歲末送好禮 近期將可更新Android 10

2019-11-28 14:19

iPhone從7樓電梯夾縫墜落 「奇蹟結果」網驚：花光所有運氣

2019-11-28 09:54

V30系列是榮耀品牌首款5G連網手機 新款筆電、手錶同步亮相

2019-11-28 08:47

vivo確認X30搭載潛望式變焦鏡頭、獨立AI按鍵與三星處理器

2019-11-28 08:41

性價比最高四鏡頭手機 中高階規格5,000元不到

2019-11-27 17:51

支援台灣五大電信載波聚合、增加NFC功能 強化版Redmi Note 8T將在台上市

2019-11-27 17:37

CP值太高！4800萬四鏡頭的Redmi Note 8T 五千元不到

2019-11-27 15:10

三星Galaxy S11系列長這樣？三種尺寸、鏡頭增至五個

2019-11-27 11:26

聯發科確定天璣品牌僅用於5G連網產品 仍不會進軍Arm常時連網筆電

2019-11-27 10:13

Ericsson在台建立 符合5G網路測試需求的「暗室」

2019-11-27 10:06

證明自身技術能力 傳OPPO準備打造以「M1」為稱的自製處理器

2019-11-27 09:54

realme確認旗下首款5G連網手機 將以realme X50為稱

2019-11-27 09:53

華為旗下榮耀第一款5G手機 最低配售價3299人民幣

2019-11-26 22:01

趁黑色星期五買Google手機？台美官網落差很大

2019-11-26 19:31

紅米也要推5G手機了 紅米K30將在12月亮相

2019-11-26 19:19

跟三眼怪說掰掰！iPhone 12升級四顆鏡頭、玫瑰粉新色？

2019-11-26 15:43

Intel宣布與聯發科合作PC使用5G連網晶片 Dell、HP將率先採用

2019-11-26 08:47

網路吃到飽爭議商用一個月用1TB NCC要出手了

2019-11-26 00:40

iPhone傳5G版記憶體升級 SE2版明年3月亮相

2019-11-25 14:02

未來俄羅斯將禁售未預載當地服務的手機、電腦與連網電視

2019-11-25 10:08

FCC將針對採用華為或中興電信服務業者 取消補貼

2019-11-25 10:08

你信嗎？蘋果：我們都是虧錢在幫用戶做維修

2019-11-23 18:26

OPPO確定12月揭曉Reno 3 率先搭載ColorOS 7與S735處理器

2019-11-23 16:36

這些天 我與Galaxy Fold折疊手機朝夕相處

2019-11-22 20:15

iPhone 11助攻 10月手機銷量升溫

2019-11-22 10:12
看更多

熱門文章

「戰鬥天使」退位 小米9成為小米有史以來銷售週期最短的旗艦手機

2019-12-02 10:22

比一比／2019年推出的「升級款」iPad是否值得買？

2019-12-02 10:22

OPPO釋出Reno 3 Pro實機面貌 採前後雙曲面設計、厚度僅7.7mm

2019-12-02 10:22

「返校」引發熱烈討論 遊戲創始人：出乎預料

2019-12-01 16:16

Intel澄清將由三星協助代工14nm製程產品的報導

2019-12-02 10:21

強化人工智慧應用 vivo確認將以JoviOS取代現有手機操作介面

2019-12-02 10:22

LG釋出新版手機操作介面預覽 加入更多單手操作、黑暗模式

2019-12-02 10:22

華為將向美國FCC禁止補助事宜提出上訴 強調違法

2019-12-02 10:22

Atari VCS復古遊戲主機再次延後出貨 官方親上火線說明

2019-12-02 10:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top