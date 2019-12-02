LG釋出新版手機操作介面預覽 加入更多單手操作、黑暗模式

LG稍早在YouTube頻道釋出新版UX 9.0 UI介面設計，預期加入更多平面化設計，同時也將整合黑暗模式介面，甚至整體介面設計更與三星目前已經用在新機上的One UI有些微相似。

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新版操作介面更更適合單手操作，同時也讓整體介面設計更為統一、美觀。

不過，目前LG方面並未透露新版操作介面預計何時釋出，但有可能會先針對近期推出的G8X ThinQ提供升級。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》