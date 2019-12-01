Intel指控因高通壟斷 被逼迫退離手機市場競爭

在稍早由Intel執行副總裁暨總法律顧問Steven Rodgers撰文內容，以及Intel稍早向法院遞交文件顯示，認為基於Qualcomm市場壟斷作法造成Intel被迫離推出手機市場競爭，甚至將旗下手機通訊晶片業務轉售給蘋果，實際上造成80億美元損失。

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Intel稍早已經在美國聯邦第九巡迴上訴法院遞交此份文件，而Qualcomm在此之前也已經被美國聯邦貿易委員會 (FTC)認定有壟斷行為，並且最終由法院裁決有壟斷事實，要求Qualcomm必須合理提供技術授權，不得拒絕競爭對手或與廠商簽訂獨家供應合作，同時必須在未來7年內接受監督。

不過，Qualcomm後來對此提出上訴，而Intel此次提供文件內容則是希望法院維持原本裁決。

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依照Intel在文件中說明，過去花費數十億美元經費建立數千人規模團隊，同時也位外收購兩間公司，希望以此打造世界等級產品，卻無法克服Qualcomm以壟斷手法影響市場競爭，最終被迫退離市場發展。

此次上訴預計會在2020年1月做出裁決，屆時預期將可確認Qualcomm日後是否必須面臨調整既有授權模式，或是仍順利維持現有發展。

在此之前，Intel曾積極藉由Atom處理器布局手機市場，但最終無法在Arm架構處理器市場競爭中取得優勢，因此轉向以手機通訊晶片產品競爭，並且在蘋果與Qualcomm產生糾紛時成功獲得iPhone產品合作訂單。

但隨著蘋果後續與Qualcomm恢復合作，迫使Intel退離後續針對手機產品研發的5G通訊晶片市場競爭，甚至也將相關團隊資源轉售予蘋果，本身則依然維持既有4G通訊晶片產品，以及針對手機以外的5G通訊晶片市場發展，後續則是與聯發科宣布合作對應筆電、PC使用的5G通訊晶片設計及生產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》