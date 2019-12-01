親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

今晚變天！新一波東北季風增強 周三到周五轉濕冷全台有感

600年前的明代壁畫躲過文革 全靠法海寺一位校工

Intel指控因高通壟斷 被逼迫退離手機市場競爭

2019-12-01 10:16楊又肇

在稍早由Intel執行副總裁暨總法律顧問Steven Rodgers撰文內容，以及Intel稍早向法院遞交文件顯示，認為基於Qualcomm市場壟斷作法造成Intel被迫離推出手機市場競爭，甚至將旗下手機通訊晶片業務轉售給蘋果，實際上造成80億美元損失。

分享

Intel稍早已經在美國聯邦第九巡迴上訴法院遞交此份文件，而Qualcomm在此之前也已經被美國聯邦貿易委員會 (FTC)認定有壟斷行為，並且最終由法院裁決有壟斷事實，要求Qualcomm必須合理提供技術授權，不得拒絕競爭對手或與廠商簽訂獨家供應合作，同時必須在未來7年內接受監督。

不過，Qualcomm後來對此提出上訴，而Intel此次提供文件內容則是希望法院維持原本裁決。

分享

依照Intel在文件中說明，過去花費數十億美元經費建立數千人規模團隊，同時也位外收購兩間公司，希望以此打造世界等級產品，卻無法克服Qualcomm以壟斷手法影響市場競爭，最終被迫退離市場發展。

此次上訴預計會在2020年1月做出裁決，屆時預期將可確認Qualcomm日後是否必須面臨調整既有授權模式，或是仍順利維持現有發展。

在此之前，Intel曾積極藉由Atom處理器布局手機市場，但最終無法在Arm架構處理器市場競爭中取得優勢，因此轉向以手機通訊晶片產品競爭，並且在蘋果與Qualcomm產生糾紛時成功獲得iPhone產品合作訂單。

但隨著蘋果後續與Qualcomm恢復合作，迫使Intel退離後續針對手機產品研發的5G通訊晶片市場競爭，甚至也將相關團隊資源轉售予蘋果，本身則依然維持既有4G通訊晶片產品，以及針對手機以外的5G通訊晶片市場發展，後續則是與聯發科宣布合作對應筆電、PC使用的5G通訊晶片設計及生產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

中階手機的逆襲？DxO票選2019年最佳照相錄影手機

2019-11-30 19:00

驚動陳時中！衛部官員買醫科生iPhone 嗆「你受訓會遇到我」

2019-11-30 19:49

Pundi X首款自有區塊鏈手機「BOB」開放預購 外觀有些中二…

2019-11-30 08:08

雙螢幕新體驗 LG G8X雙螢幕手機將在台上市

2019-11-29 19:27

不怕男友手殘拍照崩壞！LG G8X ThinQ「6.4吋雙螢幕」還能當自拍補光燈

2019-11-29 16:13

LG G8X ThinQ在台上市 藉由可拆換雙螢幕配件增加多工使用體驗

2019-11-29 15:32

亞太電攻黑色星期五商機 限時推199元吃到飽

2019-11-29 12:38

部分Android手機將可升級 充電時顯示即時資訊的「環境模式」

2019-11-29 10:12

熱門文章

驚動陳時中！衛部官員買醫科生iPhone 嗆「你受訓會遇到我」

2019-11-30 19:49

中階手機的逆襲？DxO票選2019年最佳照相錄影手機

2019-11-30 19:00

懷念「電子雞」嗎？MacBook Pro推「Touch Bar Pet」可養電子寵物

2019-11-30 12:48

不給留負評！Apple官網移除「評分和評論」欄位

2019-11-30 21:59

Intel指控因高通壟斷 被逼迫退離手機市場競爭

2019-12-01 10:16

微軟Xbox部門負責人確認 Project Scarlett也不會加入支援VR應用

2019-12-01 10:16

Valve確認 將使採雙觸控板設計的Steam控制器進入停產

2019-12-01 10:16

Twitter開始測試全新樹狀對話式介面 讓討論話題更為集中

2019-12-01 10:16

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top