驚動陳時中！疑衛部官員買醫科生iPhone 嗆「你受訓會遇到我」

歐新社 分享 facebook 一名北醫牙科系的學生最近上網賣掉家人用過的iPhone X，與買家約在速食店面交。當下雙方確認也試機過沒有問題，結果對方回家後就傳訊息給他說鏡頭破損，要求這名學生賠償。甚至說自己在「衛福部心口司」任職，要求他賠償鏡頭修理費，事情在PTT上爆出來後引發許多討論，目前連衛福部部長陳時中都已經知道這件事，要求務必調查清楚。

這名醫科生在在PTT上以「買賣手機糾紛」為題寫出了這次事件的始末，表示「過程在燈光明亮的店內，總共10來分鐘他都確認完善，我臨走前還有確認真的試機無誤 他回家說鏡頭有裂痕要我認帳～還說要走法律途徑 我相信他沒有惡意要栽贓 但我知道他應該是告不成啦～ 想請問鄉民們這種情況要怎麼辦」

而在他PO出的對話截圖中，可以看到，對方查出他是北醫在學學生之後，就自稱自己在衛福部心口司上班。在這裡要特別說明的是，衛福部心口司全稱是「心理及口腔健康司」，正好是管理牙醫的上級單位。因此，對方搬出「心口司」這個職稱是很明顯有威脅含意的。

然後對方還說，「我話還沒打完，你就回話感覺不是很好」「以後你參加PGY訓練就會碰到我」，PGY指的是畢業後一般醫學訓練（post-graduate year training；簡稱PGY 訓練），也就是所謂的「不分科住院醫生」。其實這個名詞還滿專業的，一般人不大會知道。

後來對方又說只要維修費用一千五，或是他願意讓他退手機也行。如果不行的話他就去拜託老師。

整個事件在PTT上面討論熱烈，後來這名網友公布了威脅他的這個「官員」的ID，神通廣大的網友們就開始動起來查詢了：

結果事情有了反轉。

有網友表示他曾在心口司待過，並且向前同事確認，該單位目前並沒有這位科長，也並非在衛福部本部任職，疑為國健署員工。

然後網友進一步查到這名「周建銘」的臉書自稱科長，隨後肉搜出國民健康署真的有一位科長叫周建銘，所以認為疑似是他假冒其他單位在外面買賣手機。「不只用公務員的職位威脅，假冒單位嫁禍他人更是不齒。」原po也表示向衛福部政風處檢舉。

不過，事情沒有到此結束，又有反轉的反轉。

又有網友發現，自稱「周建銘」且是國民健康暑的「科長」的，在臉書上有兩位，而且是完全不同長相。

而根據自由時報，記者求證衛福部政風處長金祥表示，已經和周建銘科長詢問，周科長回覆表示「手機遭到盜錄、用他的名義傳訊息給學生，這根本不是他本人」，衛福部要求周馬上向警方報案。而衛福部長陳時中也表示，已要求政風處全力徹查，如果真的有官員威脅學生，就依法辦理。

整起事件其實有點匪夷所思，而且研究這個細節，與一般網路買賣糾紛，然後小屁孩嗆聲自稱自己老爸是總統之類的案例有一些明顯的不同。

不過就是一起買賣手機糾紛，有必要去假冒官員，還去做功課知道這麼多醫學名詞來威脅人家嗎？而且，這個名字一模一樣的兩個臉書帳號又是怎麼回事？總不會是為了欺騙一個醫學生然後在好久以前就在臉書上佈局一個假帳號吧？這也很奇怪。再來就是這個買家「周建銘」到底是誰，這是他的真名嗎？如果不是的話，他幹嘛去冒充一個衛福部的官員名字來買賣手機？所以，只好等待警方能不能查出真相了。

新聞來源：PTT、自由時報

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》