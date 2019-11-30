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中階手機的逆襲？DxO票選2019年最佳照相錄影手機

2019-11-30 19:00teXch

圖／取自DxOMark
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2019 年不知不覺已經剩下最後一個月，各家手機廠在今年卯足全力拿出屬於自已黑科技。專業評測機構 DxOMark 近日公布 2019年最佳攝錄影手機，針對手機在錄影方面的表現、變焦、廣角、夜拍等選出各自領域的首選。

綜合表現最好手機：華為 Mate 30 Pro／小米 CC9 Pro

單就綜合表現上來看，Mate 30 Pro 與 CC9 Pro 目前並列排行榜上的首位，被評選為最好的照相手機絕對當之無愧。華為一向在照相部分都具有非常好的表現，憑藉著強大的演算法及鏡頭規格才能拍出驚人的夜拍。而小米 CC9 Pro 則是以變焦與超廣角等評比拉高綜合分數。

圖／取自DxOMark
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最佳錄影手機：iPhone 11 Pro Max

錄影一直以來都是 iPhone 的強項，即使拍照部分依然無法問鼎榜首，但今年 iPhone 也修正了自己的缺點 – 夜拍。並且今年也首次採用三鏡頭的規格，在錄影時以極細微的差異可以自由切換三顆鏡頭。iPhone 錄影時亮暗對比控制得非常優秀，過往以還原真實場景的風格也依然保留。

最佳變焦手機：小米CC9 Pro 尊爵版

最佳變焦手機今年毫無疑問頒給小米 CC9 Pro，小米 CC9 Pro 是手款市售版本搭載一億像素的手機，在拍照規格上毫不手軟的碾壓其他旗艦手機。先天硬體上的優勢讓小米 CC9 Pro 即使將圖片放大好幾倍，細節上也保留的相當完整。

圖／取自DxOMark
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最佳超廣角手機：Samsung Note 10+

手機拍照的發展從單純的拍照演變到長焦鏡頭的加入，這兩年則是必須加入超廣角鏡頭。超廣角的加入讓拍照的可玩性上又更上一層樓，可以拍出許多令人驚豔的照片。而 Samsung Note 10+ 在這項評比中獲得了首選，細節處理及噪點控制都相當優異。

圖／取自DxOMark
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最佳夜拍手機：華為 Mate 30 Pro

這幾年只要提到夜拍，許多人都會直接推薦購買華為手機。華為不管是在 P系列 或 Mate系列，每次推出新機後都令人期待再次刷新 DxOMark 上的分數。俗話說日拍無爛機，只要光線環境優異的場景下，各家手機拍攝效果大致上都差不多。而夜拍成像就是真實力的表現，華為藉由鏡頭與強大的演算法巧妙配合，在夜拍表現上一次又一次的令人驚豔。

圖／取自DxOMark
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《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》

DxOMark小米CC9 ProMate 30 ProiPhone 11 Pro MaxNote 10

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聯合新聞網合作3C作者。https://texch.net/

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