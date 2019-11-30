Pundi X首款自有區塊鏈手機「BOB」開放預購 外觀有些中二…

今年在MWC 2019期間由提供區塊鏈技術、交易平台的Pundi X所推出的自有區塊鏈手機XPhone，終於確認以正式版本形式推出，而實際外觀也與先前的原型設計明顯不同，而是加入更多科技風格，並且以「BOB (Blok on Blok)」作為正式名稱。

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至於硬體規格，基本上仍維持採用Qualcomm Snapdragon 660處理器、6GB記憶體，儲存容量則增加至128GB，另外也採用指紋辨識器、4,97吋AMOLED螢幕，以及3300mAh電池容量，相機則分別搭載1600畫素視訊鏡頭與4800萬畫素主鏡頭，另外則保留3.5mm耳機孔。

而作業系統雖然基於Google Android 9.0版本，但採用支援區塊鏈技術應用的Function X OS，透過從螢幕左側邊緣往右滑過，即可快速將手機從一般Android作業系統環境切換到區塊鏈應用框架。

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目前「BOB」將支援BTC、ETH、NPXS、BNB、DGX、XEM、NPXSXEM、QTUM、FX在內數位貨幣交易，另外也計畫在今年12月2日之後支援DAI數位貨幣。

Pundi X將從即日起開放預購「BOB」，預計在11月30日至12月14日期間能以XWallet app透過9折價格預訂，本身建議售價則是539美元，一般正式價格則是599美元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》